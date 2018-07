Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK: Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Na osnovu člana 73. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 19/17) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava javnim preduzećima

1. Predmet javnog konkursa

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava javnih preduzeća za dodjelu sredstava koji se odnose na projekte iz zaštite okolice i to:

– unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša (nabavka vozila, kontejnera) i

– provedba energetskih programa.

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pravo učešća na javnom konkursu imaju javna preduzeća koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, osim javnih preduzeća koja su dobila sredstva po ovom osnovu u prethodnoj godini.

3. Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati

Projekti koji će se uzeti u razmatranje se dostavljaju na posebnom obrascu i treba da sadrže:

1. naziv projekta,

2. oblast zaštite okolice na koju se odnosi projekt,

3. ciljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema),

4. detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),

5. specifikaciju troškova sa visinom sredstava koja se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju),

6. rok realizacije projekta,

7. sufinansiranje projekta (navesti u procentima ukoliko ima sufinansiranja i dokaz – odluka nadležnog organa preduzeća),

8. usklađenost poslovanja javnog preduzeća sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša (dati podatke i dokaze o posjedovanju okolišne dozvole ukoliko je obavezna) i

9. podatke o kontakt osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail).

Neće se uzeti u razmatranje prijave javnih preduzeća:

– koja su dobila finansijsku pomoć od ovog Ministarstva, ako nisu ispunila obavezu pravdanja dodijeljenih sredstava

– koja su dobila finansijsku pomoć od ovog Ministarstva u prethodnoj godini

– koja ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz člana 4. javnog konkursa i

– koja ne razrade projekat kako je definirano članom 3. javnog konkursa.

4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu

Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta:

1. aktuelni izvod iz sudskog registra društava (bez djelatnosti),

2. uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj),

3. spesimen potpisa iz banke lica odgovornih za finansije,

4. dokaz da nije pod stečajem ili likvidacijom,

5. dokaz da pravno lice nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od pet godina,

6. projekat (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) i

7. Dokaz o usklađenosti podnosioca prijave sa Zakonom o zaštiti okoliša ukoliko ima obavezu (dokazi o posjedovanju okolinske dozvole i dozvole za upravljanje otpadom)

Dokumenti navedeni pod 1., 4. i 5. ne mogu biti stariji od tri mjeseca. Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5. Osnovni kriteriji odabira

Osnovni kriteriji odabira za javna preduzeća su:

– oblast zaštite okolice (do 30 bodova),

– rok realizacije projekta (do 20 bodova),

– sufinansiranje projekta (do 20 bodova) i

– usklađenost projekta sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015. – 2020. i Planom upravljanja otpadom TK 2015. – 2020. (do 30 bodova).

6. Vrednovanje projekta

Prijedlog raspodjele sredstava javnim preduzećima daje komisija imenovana od strane ministra.

7. Opće odredbe

Javna preduzeća imaju pravo na javni poziv prijaviti jedan projekat. Maksimalni iznos koji se javnom preduzeću može odobriti za projekat je 50.000 KM.

Prijave se predaju na adresu:

Tuzlanski kanton

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Pisarnica Vlade TK (Rudarska 57, Tuzla),

(sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS JAVNIM PREDUZEĆIMA – NE OTVARATI”)

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama. Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima objavljen je u dnevnim novinama Oslobođenje 31.07.2018. godine.Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. javnog konkursa će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba