Jedna manifestacija Gradu Tuzla vrijedi kao 16 projekata?

Grad Tuzla iz budžeta izdvaja novac koji će biti podijeljene na neprofitne organizacije iz oblasti poljoprivrede i poduzetništva za različite projekte.

Azra će u narednih nekoliko mjeseci zajedno sa kolegama iz Fondacije za inovaciju i tranfer znanja provoditi edukacije i treninge, s ciljem obučavanja dodatnih CNC operatera, što je jedno od najtraženijih zanimanja. Interesa ima, ali ne i dovoljno podrške vlasti. Za ovaj projekat Fondacija je od Grada Tuzla dobila tri hiljade KM.

“Dobili smo tri hiljade maraka, mi se možemo uklopiti samo od toga varira koliko će ljudi prolaziti kroz ove treninge, što više novca, naravno i više ljudi”, kazala je Azra Gurdić Ribić, predstavnica Fondacije za inovaciju i transfer znanja Tuzla.

Isti iznos novca dobit će i aplikanti za projekte poljoprivrede. Među njima je i organizator Poljosajma u Breškama, Ilija Stojak, koji godinama aplicira na ovakve pozive Grada. Ističe da će ovaj novac svakako značiti, ali i da je to nedovoljno sredstava, s obzirom na povećane troškove proizvoda i usluga.

“Tradicionalno smo pripremili promociju proizvoda, to je naša vizija, to radimo ustaljeno, prepoznatljivi smo po tome što promoviramo domaću proizvodnju. Za sada ovo nije dovoljno, mi smo to i prošli put rekli jer velika je razlika u cijenama jer velika je razlika u cijenama i volontera i svega, po nama je to mala količina jednostavno zbog situacije na tržištu”, rekao je Ilija Stojak, organizator Poljosajma Breške.

Situacije na tržištu svjesni su i predstavnici gradske vlasti, međutim, ističu da se prilikom izrade Budžeta prave prioriteti, te se na taj način novac i dijeli. Nedavno je gradski vijećnik Omer Berbić, istakao problem raspodjele javnog novca, od kojeg se oko 50 hiljada KM dodjeljuje manifestaciji iz kulture “Cum grano salis”, što je približno ukupnom iznosu podijeljenom na čak 16 neprofitnih organizacija.

“Oblast poljoprivrede i poduzetništva i kulture se ne mogu mjeriti. Mi iz budžeta podržavamo ove aktivnosti u oblastima poljoprivrede i poduzetništva i nevladine organizacije. Mi iz godine u godinu povećavamo iznos ne samo na ovoj stavci ne samo na ovoj stavci nego i direktnim podrškama privrednicima”, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Na naše pitanje je li ovo dovoljno novca za organizacije koje će možda doprinijeti i zapošljavanju nove radne snage, ali donošenju novca direktno u budžet, gradonačelnik je odgovorio:

“Sredstava nikad nije dovoljno ali ni budžet nikad nije dovoljan da možemo podržati sve u iznosu kakav bi on trebao da bude”, kazao je Lugavić.

Lugavić dodaje i da se godinama radi na povećavanju sredstava za ovakve projekte, te da će u tome nastaviti i u narednom periodu. Takvom ishodu nadaju se i aplikanti na različite javne pozive, s obzirom da vrlo često, veliki broj njih, iako ispunjava uslove, ostane “ispod crte” zbog nedostatka novca u budžetu.