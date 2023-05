Jedna od najlošijih u TK: Počela rekonstrukcija magistralne ceste Tuzla – Doboj

Radovi na rekonstrukciji magistralne ceste Tuzla – Doboj počeli su prije nekoliko dana. Skinut je stari asflat, a sada je u toku postavljanje novog. Ova magistralna cesta važila je za jednu od najlošijih u kantonu. Iako je u nadležnosti Vlade Federacije, nakon dugogodišnjih i brojnih pritužbi, reagovala je kantonalna Vlada.

“Definitivno je stanje magistralnih puteva na području našeg kantona najlošije, u odnosu na većinu drugih područja Federacije BiH. To se jasno vidi, a i osjeti, pri samom ulazu/izlazu iz kantona. I od Doboj Istoka, kao i Kladnja. Ponavljamo, to nije nadležnost kantona, ali jeste itekako naša briga. Dojam je da smo uspjeli barem malo skrenuti pažnju na neke od najgorih dionica i danas se one koliko-toliko saniraju, rekonstruišu, dovode u stanje prihvatljivog, da ne kažemo prohodnog. Svi smo zajednički to radili, mediji su pisali i pravili priloge, a posebno opravdano negodovanje i pritisak su iskazali građani i vozači na društvenim mrežama i grupama, pa i prema nama na kantonalnom nivou”, poručio je Irfan Halilagić, premijer TK.

Ovom magistralnom cestom dnevno prođe oko 12 hiljada vozila. Iz preduzeća Ceste Federacije je rečeno da će biti rekonstruisane tri dionice. Vozači, naročito oni čiji je posao vezan za automobil, sretni su što će ova cesta konačno biti u boljem stanju.

“Pa drago mi je da se radi a inače osim ovoga puta i Šićki prema Srebreniku, sve drugo je katastrofa čak i po Tuzli i drago mi je da se radi bilo šta pozitivno je”.

“Bit će bolje vjerovatno. Samo sad čekamo duže u koloni kud je to na dva na tri mjesta ali kod nas je uvijek tako, što treba naveče raditi, radi se u sezoni”.

“Svaki dan idem putem Lukavac – Tuzla. Opet ne znam hoće li bit bolje, ima gore od goreg”.

“Svake sedmice idem po dva puta ovim putem. Put je bio katastrofa, a i ovo sad zastoji”.

Iako se radi na sanaciji tri dionice magistralne ceste Tuzla – Doboj, za šta je izdvojeno tri miliona maraka, u Ministarstvu saobraćaja TK ističu da je to nedovoljno.

”Aktivno ćemo tražiti minimalno neka dodatna ulaganja od ovih koja se trenutno dešavaju, minimalna treća zaobilazna traka na sektorima gdje je to moguće. Idealno bi bilo da krenemo sa realizacijom projekta četiri trake gdje je to moguće jer znamo da na tim putevima imamo određene lokacije gdje naseljena mjesta neće to dozvoliti. Druga stvar je rješavanje petlje Šićki Brod, neki dan su tamo mašine bile, završili su samo rehabilitaciju postojeće staze. Po meni je rješenje da se petlja sastavi sa onim dijelom prema Lukavcu. To se mora riješiti”, rekao je Denis Bećirović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

S obzirom da u Tuzlanskom kantonu postoji još puteva koji također zahtijevaju hitnu sanaciju, iz resornog kantonalnog ministarstva ranije su potvrdili da će tražiti dodatna sredstva sa federalnog nivoa.