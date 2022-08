Jednokratne pomoći nedovoljne za dostojan život penzionera: Džepovi nikad prazniji

Isplata julskih penzija za penzionere u FBiH počela je danas. Prema Uredbi Vlade Federacije svi penzioneri su pored redovne, primili i jednokratnu pomoć u visini od 100 KM. Penzioneri sa najnižim penzijama u Tuzlanskom kantonu, pored ove pomoći , uz julsku penziju dobili su i novčanu pomoć Vlade TK, također u iznosu od 100 KM. Obzirom da je petak pijačni dan u Tuzli, nalazimo se na tržnici gdje smo provjerili sa našim penzionerima koliko im zapravo ova pomoć znači, ali i sa prodavcima o tome kako rast cijena utiče na njihovo prodaju

„Ja nemam onu najnižu, tako da sam ja dobila samo sto maraka. Teška je situacija. Skupi su lijekovi, skupa hrana, razvučemo ono što imamo pa kako nam bude” rekla je sugrađanka

„Težak je život,a svaki dinar vrlo znači, ali nekako se krpimo i snalazimo. Sve je poskupilo, a preživljavam zahvaljujući mojoj djeci, koji mi pošalju i žive u inostranstvu.” dodao je sugrađanin.

Svakodnevni porast cijena uticao je i na proizvođače koji svoje prozivode prodaju na Gradskoj tržnici. Bajro Mujić, jedan je od trgovaca koji cijene nastoji prilagoditi kupcima.

„Teško je u odnosu na prethodne dvije godine, dosta je teže i nama kao i proizvođačima jer su se cijene repromaterijala povisile. Mi pokušavamo da se uskladimo sa džepom potrošača međutim, koliko uspjevamo to mi znamo. „ rekao je Bajro Mujić

A džepovi su prazni i najteže je penzionerima, ističe Mujić. Kupovna moć je niska, a upravo zbog toga uvijek im pokloni nekoliko grama više nego što su platili.

„Manje se kupuje sad. Recimo ranije je jedan penzioner kupovao do dvije tri kile paradajza, a sada jedan kilogram i to se razvlači od petka do petka” dodao je Bajro Mujić

Cviko Jovanović iz Lopara svakog petka dolazi na Gradsku tržnicu u Tuzlu kako bi prodao svoje proizvode. Ističe da sve više nema računice da dolazi iz Lopara, jer su džepovi građana sve više prazni, a potrebe sve veće.

„Djeca sad trebaju krenuti u školu, trebaju knjige, garderoba i te stvari, a voće i povrće manje više. Više se kupuje ono nužno. Ja recimo sve manje imam računa da dolazim iz Lopara, a džepovi su prazni. Kod poštenijih jesu, dok kod lopova nisu.” zaključio je Cviko Jovanović.

Iako su ovaj mjesec penzioneri dobili jednokratnu pomoć od federalne i kantonalne vlade, već se postavlja pitanje šta će biti narednog mjeseca?