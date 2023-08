Jeste li počeli nabavljati ogrjev: Ovo su trenutno cijene na bh. tržištu

Ako do sada niste – vrijeme je da odmah nabavite ogrjev za predstojeću zimsku sezonu. Razlog leži u cijenama i trenutnom stanju na tržištu koje se još uvijek smatra stabilnim ali da će tako biti u narednim mjesecima niko ne može garantirati.

Brojni stanovnici Bosne i Hercegovine u prethodnih nekoliko godina vodili su pravu borbu za ogrjev kojeg je bilo sve teže nabaviti zbog ogromne potražnje, ali i nerealno visoke cijene.

O cijenama, stanju na tržištu te trenutnim narudžbama za Hayat.ba je govorio Muhamed Helać, menadžer kompanije Drvosječa d.o.o..

Kada je upitan o prognozama za cijene ogrjeva tokom nadolazeće zimske sezone, Helać je istakao da se cijene formiraju na osnovu tržišne ponude i potražnje. S obzirom na sezonski rast potražnje tokom zime, očekuje se i povećanje cijena ogrjeva.

U Bosni i Hercegovini, ogrjev je tradicionalno najjeftiniji tokom ljetnih mjeseci, pa se građanima savjetuje da ga nabave tada kako bi ostvarili uštede. Iako je poskupljenje tokom zimske sezone normalno, prošlogodišnje poskupljenje je bilo nerealno, te se trenutne cijene najvjerovatnije neće mijenjati do kraja septembra.

Helać je preporučio građanima da nabave ogrjev u septembru kako bi uštedjeli, budući da se pojeftinjenje ne očekuje.

Na pitanje kako će kompanija reagirati na fluktuacije cijena, naš sagovornik je naglasio da kompanija već 15 godina nudi mogućnost kupovine ogrjeva na rate, posebno penzionerima i članovima sindikalnih udruženja. On je također istakao da kompanija ne može samostalno utjecati na tržišne promjene, te da su ideje o udruživanju proizvođača ogrjeva u udruženje susrele sa izazovima u implementaciji.

Odliv radne snage utiče na cijenu

Kada je riječ o neočekivanim promjenama uzrokovanim globalnim energetskim trendovima i geopolitičkim događajima, Helać je ukazao na ranjivost drvoprerađivačke industrije zbog problema s radnom snagom i povećanjem cijene rada. Cijena električne energije također ima utjecaj na finalne cijene ogrjeva.

”Odliv radne snage iz naše države posljedično za sobom povlači i povećanje cijene rada odnosno povećanje plaća uposlenicima koji ostanu da rade u našoj državi. Povećanje plaća uposlenicima je ono što smo svi morali uraditi u ovoj industriji u proteklom periodu, a kada na to dodamo da su zajedno sa plaćama porasli i doprinosi i porezi koji se u našoj državi računaju procentualno u odnosu na visinu plate a stope doprinosa i poreza su same po sebi dosta visoke – to predstavlja itekakvo dodatno opterećenje za proizvođače”, navodi Helać.

Na pitanje o kupovnoj moći građana, Helać je primijetio porast potražnje u posljednjim sedmicama te napomenuo da se kompanija trudi olakšati nabavku kroz mogućnost kupovine na rate.

”Po narudžbama primjetimo da su građani prepoznali da su ovo možda i najjeftinije cijene ogrjeva ove godine pa tako i naručuju količine kao i svake godine. Uistinu se trudimo na sve načine olakšati građanima nabavku ogrjeva”, navodi on.

Pelet najpopularniji u BiH

Održive opcije ogrjeva, kao što su pelet i briket, bilježe rastuću potražnju, pri čemu je pelet već postao popularan energent za grijanje.

”Bioodržive vrste ogrjeva kao što su pelet i briket – svakako da se za tim proizvodima bilježi velika potražnja kako vrijeme prolazi”, naglašava Helać.

Helać je izrazio optimizam da će kompanija osigurati dovoljne količine ogrjeva tokom vrhunca sezone potražnje, premda se suočava s izazovima nabave sirovina. Upozorio je da se smanjenje sirovina odrazilo na cijene ogrjeva, te je apelirao na građane da nabave ogrjev što prije.

”Faktori koji su doveli do destabilizacije na ovom tržištu prošle godine su i dalje aktuelni. Cijena goriva i dalje raste, brojni faktori u proizvodnji su i dalje jako skupi zbog rata u Ukrajini pa je tako jako teško uopšte predvidjeti šta će se desiti za par mjeseci”, istakao je.

Fleksibilne opcije plaćanja

Ova firma već nudi fleksibilne opcije plaćanja, posebno za penzionere i članove sindikalnih udruženja, te radi na proširenju tih mogućnosti.

”Najteže za nabaviti ogrjev je penzionerima zbog njihovih niskih primanja, pa tako u našoj redovnoj ponudi penzionerima iz Federacije BiH i Republike Srpske nudimo mogućnost kupovine ogrjeva sa otplatom do čak 10 mjesečnih rata bez kamate. Imamo uspješne saradnje sa brojnim sindikalnim udruženjima širom Bosne i Hercegovine pa tako pripadnicima tih sindikalnih udruženja omogućavamo također kupovinu ogrjeva na rate”, rekao je Helać.

Tona peleta do 520 KM

Konačno, Helać je komentirao trenutne cijene ogrjeva, ističući da su marže proizvođača danas manje nego prije, a cijene su realne s obzirom na troškove proizvodnje. Iako cijene za određene artikle ostaju iste ili su niže nego prethodne godine, napominje da su cijene ogrjeva podložne tržišnim promjenama.

”Napomenuo bih da su cijene ogrjeva za pojedine artikle čak i niže nego prošle godine a za pojedine artikle je cijena ostala ista. Tako je cijena za pelet u ovom trenutku znatno niža, čak i do 20 posto niža u poređenju sa prethodnom godinom. Prošle godine se cijena peleta u ovom periodu kretala u rasponu od 640 – 700 KM, dok je sada cijena tone peleta u rasponu od 500 – 520 KM. Iscijepano drvo i mrki ugalj nisu pretrpili značajnije promjene u cijeni te se cijene za te energente kreću u okviru istih cijena kao i prošle godine. Cijena iscijepanog drveta je u rasponu od 150 – 165 KM po paleti, dok je cijena tone mrkog uglja 285 KM”, naveo je Helać.

(RTV Slon/Hayat TV)