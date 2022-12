JKP VIK Tuzla: Nema brige za građane Tuzle, uredno vodosnabdijevanje grada

Građani Tuzle ne moraju brinuti o vodosnabdijevanju i osiguranim količinama vode, jer je trenutno stanje na području grada uredno, kazali su iz JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla. Tokom cijele godine ovo preduzeće radi na rekonstrukciji cjevovoda, kako bi građanima obezbijedili što kvalitetniju isporuku vode. Međutim, na određenim lokacijama postoje kvarovi koji još nisu završeni, ali se zbog toga ne bilježe veći gubici vode.

„ Imamo nekih 20 kvarova u proteklih šest mjeseci, koje nismo uradili, uglavnom to se radi na lokacijama koje zahtjevaju određene intervencije, ne radi se o velikim gubicima. Kada obezbijedimo potreban repromaterijal i uslove koji se tiču imovinsko-pravnih odnosa, pomjeranja stubova javne rasprave i svega onoga što se nalazi u našim instalacijama i to ćemo uraditi”, kazao je za RTV Slon Aid Berbić, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla.



Pored ovih radova, do kraja godine očekuje se realizacija projekata sanacije kanalizacione mreže na dvije lokacije, te polaganje dva kraka vodovodne mreže u Mjesnoj zajednici Lipnica.

„ Trenutno na Slatini završavamo projekat kanalizacije koji je išao od ulice Albina Herljevića, oborinsku odvodnju i vodu, imamo sljedeće planiranu ulicu Miroslava Krleže da radimo upajanje zgrade sa kanalizacijom da odvedemo do kolektora u Jali i do kraja godine ćemo započeti dva kraka u MZ Lipnica nekih 700 metara”, rekao je Berbić.

Berbić posebno naglašava vrijednost projekta obezbjeđenja dugoročnog vodosnabdijevanja grada do 2035. godine, kojim će Tuzla dobiti sasvim novi cjevovod u dužini 30 kilometara.

„ Mi smo napravili puno u 2022. godini, realizujemo projekat dugoročnog vodonabdijevanja koji bi trebao biti gotov najkasnije do kraja marta naredne godine. Sekciju jedan smo završili, a na sekciji dva nam je ostalo oko kilometar i dva i to očekujemo do kraja januara i onda ide probno ispitivanje”, istakao je Aid Berbić, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla.



Za svaki poslovni uspjeh Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Tuzla, najviše su, kaže Berbić, zaslužni usposlenici. S obzirom na to da se približava zimski period, iz ovog preduzeća apeluju na građane da na vrijeme ispuste vodu iz sistema u svojim vikendicama ili u objektima u kojima ne borave tokom zime, te da zaštite šahtove na kojima se nalaze vodovodne instalacije, kako ne bi došlo do smrzavanja.