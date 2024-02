Još jedna pobjeda košarkaša Slobode

Košarkaši Slobode u subotu navečer su u Mejdanu pobijedili Mladost iz Mrkonjić Grada u okviru 17. kola prvenstva Bosne i Hercegovine, rezultatom 103:88.

Gosti iz Mrkonjić Grada bolje otvaraju utakmicu iode 7:2 u 3.minuti susreta. Po prvo vodstvo domaćin ide tricom Jakupovića za 15:14 u 8.minuti utakmice. Poenima Aleksića gostiju završavaju prvu dionicu vodstvom 25:20.

Poenima Ekea Sloboda otvara drugi period utakmice. Kojem je to bio 12 poen. Trojkama Đurovića I Špage gosti idu po prvu dvocifrenu prednost 38:28 u 16.minuti utakmice. Potom trener Slobode Žunić poziva time-out. Nakon čega Tuzlaci serijom 8:0 dolaze na koš zaostatka, što je bio alarm da trener gostiju Sladojević pozove minut odmora. Do kraja poluvremena obje ekipe su bile šuterski raspoložene za tri poena, na odmor se rezultatom 45:49 za Mladost.

Eke sa 14 i Jakupović 12 poena bili su najefikasniji kod Slobode nakon prvog poluvremena. Kod Mladosti Špago I Đurović su postigli po 10 poena,

Poenima Peltiera I Ekea i Lelića Sloboda prelazi u vodstvo na startu druge dionice 54:51. Trener gostiju ubrzo poziva time-out. Do kraja trećeg perioda nijedna ekipa nije uspjela steći zavidnu prednost. U četvrti period ulazi se rezultatom 70:66 za Slobodu.

Trojkom Čerkezovića Tuzlaci idu na plus sedam, 75:68 u 32.minuti utakmice. Kod rezultata 83:76, novi minut odmora poziva trener gostiju na 6.minuta do kraja utakmice. U nastavku igre vodi Borba za svaku loptu. Gosti pokušavaju da naprave rezultatski preokret. Tuzlaci čvrstom igrom u odbrani osujetili su napade Mrkonjićana. Do kraja susreta povećavaju prednost i dolaze do važne pobjede za ulazak u Ligu 6.