Još uvijek neizvjesno hoće li Dom naroda podržati prijedlog o povećanju minimalnih penzija za 5 posto ?

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine većinom glasova na sjednici 28. juna podržao prijedlog da najniže minimalne penzije u Federaciji budu povećane za minimalno pet posto, te da to uvećanje budu isplaćeno za avgust, odnosno petog septembra, čeka se potvrda i Doma naroda. Međutim, kako je vrijeme godišnjih odmora, tako su i penzioneri na čekanju, ali su u drugu ruku optimistični da će odluka biti prihvaćena i u drugom domu.

“ Godišnji su odmori nemamo informaciju kad će Dom naroda zasijedati, ali mislimo da će potvrditi. Hoće li to moći da bude uz augustovsku penziju sa ovim vremenskim periodom, sigurno neće, jer je danas 22. a već se počinju štampati čekovi za august mjesec”, kazao je Haso Halilović, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera TK.



Kako su penzioneri jedna od najugroženijih kategorija stanovništva, a posebno oni sa minimalnom penzijom, povećanje od pet posto nije dovoljno da pokrije sve troškove koje imaju. Iz tog razloga Upravni odbor Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona već sredinom jula održao je vanrednu sjednicu na kojoj su tražili minimalno 10 posto povećanja najnižih penzija.

“ I tražili smo da nas primi premijer sa dva resorna ministra da se dogovorimo oko rješavanja pitanja penzija u okviru ove ekonomske krize. Tako da mi očekujemo da nas pozove premijer ove sedmice i da dogovorimo koliko i kako će biti riješeno to pitanje”, rekao je Haso.



U trenutnoj situaciji kada su cijene osnovnih životnih namirnica ali i usluga enormno porasle, postavlja se pitanje koliko će zapravo minimalno povećanje penzija pomoći penzionerima, a evo i šta oni kažu:

“Neće mnogo, zato što cijene rastu iz dana u dan, tako da će to pomoći nešto malo ali u cjelini neće. To povećanje penzija nije ništa u odnosu na ono što se radi, cijene koje iz dana u dan rastu i to se ne može stić ovim povećanjem”

“Neće puno zato što će uskoro sve poskupiti, tako da penzioneri će opet ostati ugroženi”

“Za nas je svaka marka dobra il deset il 15 il bilo kako. Dobro je pomoglo, ko nije zadovoljan, neće bit nikad zadovoljan”

“Malo, ali je bolje išta nego ništa, inače su penzioneri na dnu margine. Kompletno društvo, većina palta izuzev zna se privilegovanih, a sve ostalo je preživljavanje. Teško”

“Minimalno, to je neznatno, mislim te sadake su stvarno nešto što je mizerno”

“Malo, vrlo malo ,jer cijene idu vrtoglavo, a povećanja su minimalna, tako da ono što kažu kuja zeca ne može da stigne”

U Federaciji Bosne i Hercegovine penzioneri su uz redovnu julsku penziju, Uredbom o programu pomoći stanovništvu usljed inflacije i rasta potrošačkih cijena koja je donesena sedmog jula, primili i jednokratnu pomoć od po 100 KM. Takvu vrstu pomoći dobilo je 378 hiljada penzionera. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije predložilo je Vladi da se sa 100 KM na pet mjeseci subvencioniraju računi za električnu energiju građanima u stanju socijalne potrebe, odnosno penzionerima s najnižim penzijom, te korisnicima stalne novčane pomoći. Također, isti prijedlog uputio je i Savez udruženja penzionera Tuzlanskog kantona.

“U tom kompletnom paketu tražili smo i da Vlada donese ekonomsko-socijalni program gdje će biti subvencija energenata, javnog prevoza i lijekova koji nisu na esencijalnim listama, a svi penzioneri su prebolovali kovid i moraju kupovati lijekove. Sve je to u paketu i mi to očekujemo, ali ne možemo bez sastanka sa Vladom”, navodi Halilović.



Jedan od zaključaka koji je Savez udruženja penzionera dostavio Vladi Federacije jeste i Odluka o vanrednom usklađivanju penzija koje je bilo u junu 3,5 posto, da se povećaju vanredno penzije za 8 posto. Tačnije, do rasta BDP-a u prošloj godini, koji je iznosio 12,5 posto, i samim tim bi se pomoglo i penzionerima sa zagarantovanom penzijom koja sada iznosi 531 KM.

“I mi tražimo povećanje osnovice za sto maraka tih penzija i ti zaključci su otišli Vladi, međutim ne možemo ništa dok se Vlada ne očituje. Tražimo vanredno povećanje svih penzija u skladu sa članom 80. za 8 posto jer je Vlada dala 3,5 posto a rast BDP-a je bio 12,5 posto, što znači da ima prostora da se penzije povećaju i u okviru toga i te zagarantovane za osam posto”, istakao je Haso Halilović, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera TK.



Ukoliko bi Dom naroda potvrdio odluku o još jednom vanrednom usklađivanju penzija za pet posto onda bi najniža penzija u Federaciji iznosila oko 448 KM. U praksi bi to dodatno olakšalo penzionerima i tek tada bi došlo do ublažavanja posljedica inflacije.