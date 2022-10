Judo – U Sarajevu počelo Evropsko prvenstvo za mlađe seniore

Kvalifikacionim borbama u sedam kategorija danas je u Sarajevu počelo Evropsko prvenstvo u judou za mlađe seniore i seniorke (U23).

U naredna tri takmičarska dana na tatamijima u Sporstkoj areni hotela Hills na Ilidži za odličja će se boriti 302 mlada judaša i judašice, 176 u muškoj i 126 u ženskoj konkurenciji, iz 40 država.

Najbrojniji timove na EP-u U23 imat će Španija i Ukrajina sa po 18 takmičara, Mađarska će imati 17, dok će Bosnu i Hercegovinu i Francusku predstavljati po 16 takmičara.

Dobrodošlicu delegacijama i zvaničnicima Evropske judo federacije (EJU) na ovom veikom sportskom događaju poželjela je generalna sekretarka Judo saveza BiH Arijana Jaha.

Prvog dana takmičenja na borilišate će izaći šest predstavnika Bosne i Hercegovine.

U ženskoj konkurenciji će nastupiti Mikica Đurić, u kategoriji do 48 kg, Mila Petrović (do 52 kg), Anđela Samaradžić (do 57 kg) i Džejla Kožljak (do 63 kg), a kod muškaraca Ahmed Mulaić i Ali Handan (do 60 kg) i Aleksandar Vuković (do 66 kg).