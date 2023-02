Juniori Slobode poraženi od Sarajeva

Početak susreta nije donio veća uzbuđenja. Igralo se pretežno na sredini terena. Sarajevo je iz prve ozbiljnije prilike došlo u vodstvo. Strijelac za goste bio je Ljukovac u 17. minuti susreta. Trenutni lider na tabeli domaćeg prvenstva u prvih 45 minuta bio je nešto konkretnija ekipa na terenu. Izabranici Gradimira Crnogorca do odlaska na odmor pokušali su smanjiti zaostatak, no na pauzu se otišlo pri rezultatu 0:1.

U nastavku crveno-crni su bili mnogo bolja ekipa na terenu. Stvarali su prilike, bili opasni po gol bordo tima, a to im se isplatilo u 72. minuti. Kovačević je nastavio tamo gdje je stao tokom zimske pauze i prijateljskih utakmica i pogađa mrežu gostiju za 1:1.

Mogla je Sloboda do kraja susreta i do potpunog preokreta u nekoliko navrata, no izostala je realizacija. Ipak, ono što Slobodina juniorska selekcija nije mogla uraditi, uradilo je Sarajevo. Nakon kontranapada Hrkalo je matirao Brkića za 1:2 što je bio i konačan rezultat utakmice.

Za juniorski tim Slobode od prve minute nastupili su Brkić, Babović, Dakić, Bratovčić, Pekarić, Hasanović, Aličić, Jašarević, Vilakić, Korajac i Kovačević. Priliku za igru na današnjoj utakmici još su dobili Šerbečić, Duvnjak, Fačić i Biserović.

Nakon 14 odigranih kola Slobodin tim nalazi se na šestom mjestu prvenstvene tabele sa 20 osvojenih bodova. U narednom kolu gostuju Širokom Brijegu.