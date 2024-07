Kako zaštititi imovinu tokom godišnjih odmora?

Ljeto je vrijeme godišnjih odmora ali i povećanog broja krađa i provala u stanove, kuće i druge objekte.

Nadležni apeluju građanima da u sezoni godišnjih odmora preduzmu intenzivnije mjere zaštite kako bi umanjili rizik od neželjenih situacija.

Ako ste barem jednom planirali putovanje tokom godišnjih odmora, sigurno ste brinuli na koje način možete zaštititi kuću ili stan od provale i krađe. Mnogi nemaju mogućnost dodatne tehničke zaštite poput alarma ili protuprovalnih vrata, ali postoji nekoliko načina na koje možete osigurati vašu imovinu.

Ukoliko ovo ljeto planirate putovati, a strahujete za sigurnost vaše kuće ili stana, savjetuje vam se da prije nego krenete na put, roletne na prozorima ne spuštate do kraja. Isto tako, ključ od vašega stana ili kuće možete dati prijatelju ili komšiji koji će često posjećivati vašu imovinu i dati do znanja da tu neko boravi. A kada odete na putovanje, izbjegavajte objavljivanje fotografija, prvenstveno na društvenim mrežama, jer tako dajete do znanja svima gdje se trenutno nalazite.

Savjetuje se i da svoje dragocjenosti dodatno zaštitite, na način da ih skladištitite u sefovima ili trezorima, ili da ih ostavljate kod osoba od povjerenja.

„Kada govorimo o vrijednostima, dragocjenim stvarima, kao što su novac, nakit, eventualno neka dokumenta pa čak i sefovi sa oružjem, takve dragocjenosti preporučujemo da ostavljaju u sefovima banaka ili eventualno kod svojih užih članova porodice ili povjerljivim komšijama“ istakla je glasnogovornica MUP-a TK Adnana Sprečić.



Vrlo je bitno, dodaje Sprečić, zaštititi i automobile, odnosno predmete u njima. „Prije svega vozila, zaključavajte obavezno, nemojte izlagati predmete od vrijednosti na vidnim mjestima, nemojte ostavljati torbice, novčanike. Kada se nalazite na lokalnim kupalištima, na plažama, zaštitite se od džeparoša, isto tako na način da ne nosite vrijedne stvari sa sobom poput novčanika, dokumenata i sl.“

Podaci iz prethodnih godina govore da je broj počinjenih krađa u Tuzlanskom kantonu u padu. Ipak, nadležni apeluju da građani tokom turističkih sezona budu dodatno oprezni.

„Trenutno dakle raspolažemo podacima koje možemo analizirati iz 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, gdje evidentno imamo procenat određeni od 4,7% pada broja prijavljenih imovinskih delikata. A kada konkretno govorimo o ovom periodu, nadamo se da će ta tendencija nastaviti.“ dodala je Sprečić.

Iz Uprave policije poručuju da, ukoliko uočite da vam je imovina oštećena, da su vam stvari ukradene ili primjetite bilo kakve sumnjive promjene dok ste boravili na putovanju, odmah kontaktirate najbližu policijsku stanicu ili pozovete dobro poznati broj – 122.