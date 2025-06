Kampovanje ljeti sve više privlači putnike iz Bosne i Hercegovine koji žele drugačiji doživljaj mora, prirode i slobode. Nisu to više samo šatori na kamenim parcelama i zajednički tuševi, ali nisu ni isključivo luksuzni glamping šatori s privatnim bazenom. Danas postoji širok spektar opcija između ta dva ekstrema, od pristupačnih kampova uz more do modernih mobilnih kućica na Jadranu koje su postale novi oblik ljetovanja bez zidova.

Kampovi nekad: kućice velikih firmi i more bez žurbe

Za mnoge u Bosni i Hercegovini, prva asocijacija na kampovanje vodi pravo u djetinjstvo, na Pelješac ili u Zaostrog. U kampu Uvala borova (Zaostrog) ili u Perni (Pelješac), nekada su stojale kamp kućice koje su koristili radnici velikih preduzeća iz cijele bivše Jugoslavije. Smještaj je bio jednostavan, ali more je bilo nadohvat ruke, a ljeto, ljeto je trajalo duže i sporije. Ti kampovi nisu imali zvjezdice ni recepcije s mirisnim hodnicima, ali imali su nešto drugo, osjećaj zajedništva, sigurnosti, bezbrižnosti i slobode.

MOŽDA ĆE VAM SE SVIDJETI I OVO:

Mnogi su odraslli u uvjerenju da štite od ajkula, a evo čemu stvarno služe bobci u moru

Kampovanje danas: više mogućnosti, više slobode

Danas se kampovanje ljeti odvija na potpuno drugačiji način, ali je duh ostao sličan. Kampovi duž jadranske obale, od Istre, preko Dalmacije do juga Hrvatske i otoka, nude smještaj koji je daleko udobniji, ali jednako povezan s prirodom. U većini njih možete birati da li želite postaviti vlastiti šator, parkirati kamper, unajmiti mobilnu kućicu ili boraviti u glamping šatoru koji više podsjeća na mali apartman.

Za porodice koje putuju s djecom, kampovi često nude više prostora, sigurnije okruženje i veću fleksibilnost. Nema strogih hotelskih pravila, doručkuje se kad se poželi, a najglasniji zvuk ujutro dolazi od galebova, a ne od sobarice.

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI I OVO:

Izleti u prirodi sa malom djecom: Praktični vodič za miran i sretan dan

Koje su najsigurnije boje kupaćih kostima za djecu?

Glamping Hrvatska: kompromis između luksuza i prirode

Iako nije centralna forma kampovanja, glamping Hrvatska postaje sve traženija opcija. Oni koji žele prirodu, ali ne žele se odreći kreveta, klime i privatnog kupatila, pronalaze odličan balans upravo u ovoj varijanti odmora. Glamping se najčešće nudi u Istri i na nekim ostrvima, a odlike su mu udobnost, atraktivan dizajn i najčešće sjajna lokacija, tik uz plažu ili među borovima.

Šator, kamper, mobilna kućica – šta nam danas treba?

Za kampovanje ljeti više nije nužno imati vlastiti šator ili kamp kućicu. Ako putujete povremeno, najam mobilne kućice unutar već organizovanog kampa često je najbolja i najpovoljnija opcija, jer već uključuje sve, od kuhinje i kupatila do terase s pogledom. Kamperi su i dalje popularni među iskusnijim putnicima, ali troškovi goriva, cestarine i parkiranja u sezoni mogu premašiti očekivanja.

S druge strane, za one koji traže što povoljniji odmor, klasični šator i kamp s osnovnim sadržajima ostaju neprevaziđena kombinacija, pogotovo ako ste spremni ljetovati van vrhunca sezone.

PROČITAJTE I OVO:

Sigurno kupanje: pravila za bazene, rijeke, jezera i more

Cijene, iskustvo i fleksibilnost

Kampovanje ljeti može biti znatno jeftinije od hotelskog odmora, ali to zavisi od izbora lokacije, opremljenosti kampa i perioda u kojem putujete. Ipak, kampovi nude ono što hoteli često ne mogu: osjećaj doma na otvorenom, tišinu, mogućnost roštilja ispod bora, večere uz svijeće bez protokola i pravila.

Zato se mnogi nakon prvog iskustva iznajmljene kućice ili šatora vraćaju kampovanju iz godine u godinu, često na isto mjesto.

A šta znači all inclusive, polupansion i ostalo što često čujemo?

Za one koji ipak biraju hotel, posebno u Turskoj, Egiptu ili Tunisu, gdje su paketi pristupačni i dobro organizovani, korisno je znati značenja tih izraza. Kada hotel nudi polupansion, gostu su osigurani doručak i večera. Puni pansion uključuje i ručak, dok “bed and breakfast” podrazumijeva samo jutarnji obrok. All inclusive omogućava konzumaciju svih obroka, pića i često dodatnih sadržaja, dok ultra all inclusive znači još bogatiju ponudu, uključujući brendirana pića, međuobroke, spa tretmane i više aktivnosti.

Na papiru djeluje idealno, ali mnogima nedostaje fleksibilnost i spontanost koju nudi boravak u kampu: gdje se jede kad se ogladni, a dani se mjere po suncu, ne po hotelskom rasporedu.

Kamp kao osjećaj, ne kao kategorija

Kampovanje ljeti nije više alternativa za one sa skromnijim budžetom, nego izbor onih koji žele više: više prirode, više slobode, više autentičnosti. Bilo da ste nostalgičar koji se sjeća Perne, radoznali putnik koji tek otkriva glamping, ili porodica koja traži siguran prostor za djecu i opuštanje, kampovi su ponovo postali ozbiljna opcija za ljeto. Možda i najljepša.