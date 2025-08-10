Kako preživjeti avgust bez godišnjeg odmora?

Za mnoge ljude avgust bez godišnjeg odmora znači suočavanje s vrućinom, umorom i osjećajem da svi negdje uživaju dok oni ostaju u istom ritmu svakodnevnice.

Raditi u jeku ljeta dok grad utihne, a društvene mreže preplave slike s mora, može stvoriti dodatni pritisak. Nije jednostavno nositi se s tim osjećajem isključenosti, posebno ako si umoran, a odmora nema na vidiku.

U takvom rasporedu dana, važno je sebi praviti male predaha. Nisu to klasične pauze, nego trenuci koji te pomjere iz ustaljenog ritma. To može biti mirno jutro prije posla, kafa na balkonu, tišina popodneva u rashlađenom stanu ili šetnja pred spavanje kada ulice napokon odahnu.

Avgust bez godišnjeg odmora nije kazna, ali zna biti izazovan. I zato ne treba umanjivati vlastiti osjećaj iscrpljenosti. Čak i kratki bijeg iz rutine – poput večeri bez ekrana, lagane knjige, razgovora s nekim koga nisi dugo čuo – može donijeti olakšanje.

Ljeto nije rezervisano samo za putovanja. Postoji prostor i za one koji ostaju – da osjete mir grada koji je utihnuo, da sebi stvore male rituale i usporene trenutke, koji ne moraju biti spektakularni, ali mogu biti dragocjeni.