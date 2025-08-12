Domaći piling koji briše celulit, zateže kožu i opija mirisom

Celulit je čest problem, bez obzira na godine, građu ili tjelesnu težinu. Umjesto skupih tretmana, rješenje možete pronaći u vlastitoj kuhinji. Predstavljamo domaći piling protiv celulita koji zateže kožu, potiče cirkulaciju i pruža osjećaj luksuzne njege kod kuće.

Sastojci:

Pola šolje svježe mljevene kafe ili taloga od turske ili filter kafe

Četvrtina šolje kokosovog ili maslinovog ulja

Dvije kašike smeđeg šećera

Kašičica eteričnog ulja ruzmarina ili grejpa za dodatni efekat zatezanja

Priprema i upotreba

Sve sastojke pomiješajte u posudi dok ne dobijete gustu, mirisnu pastu. Nakon toplog tuša, nanesite piling kružnim pokretima na područja zahvaćena celulitom – butine, zadnjicu ili nadlaktice. Masirajte pet minuta umjerenim pritiskom, zatim isperite mlakom vodom i nježno osušite kožu peškirom. Tretman ponovite dva do tri puta sedmično.

Zašto djeluje?

Kofein iz kafe potiče cirkulaciju i privremeno zateže kožu, šećer uklanja mrtve ćelije, kokosovo ulje dubinski hrani, dok eterično ulje ruzmarina ili grejpa pomaže limfnoj drenaži i tonusu kože.

Savjet za dodatni užitak

Nakon pilinga nanesite hranjivo mlijeko za tijelo s mirisom vanilije, lavande ili narandže i uživajte u osjećaju njege i opuštanja.

Koristi kafe u njezi kože: Recepti koje možete napraviti kod kuće