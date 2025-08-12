Domaći piling koji briše celulit, zateže kožu i opija mirisom

Celulit je čest problem, bez obzira na godine, građu ili tjelesnu težinu. Umjesto skupih tretmana, rješenje možete pronaći u vlastitoj kuhinji. Predstavljamo domaći piling protiv celulita koji zateže kožu, potiče cirkulaciju i pruža osjećaj luksuzne njege kod kuće.

Sastojci:

  • Pola šolje svježe mljevene kafe ili taloga od turske ili filter kafe
  • Četvrtina šolje kokosovog ili maslinovog ulja
  • Dvije kašike smeđeg šećera
  • Kašičica eteričnog ulja ruzmarina ili grejpa za dodatni efekat zatezanja

Priprema i upotreba

Sve sastojke pomiješajte u posudi dok ne dobijete gustu, mirisnu pastu. Nakon toplog tuša, nanesite piling kružnim pokretima na područja zahvaćena celulitom – butine, zadnjicu ili nadlaktice. Masirajte pet minuta umjerenim pritiskom, zatim isperite mlakom vodom i nježno osušite kožu peškirom. Tretman ponovite dva do tri puta sedmično.

Zašto djeluje?

Kofein iz kafe potiče cirkulaciju i privremeno zateže kožu, šećer uklanja mrtve ćelije, kokosovo ulje dubinski hrani, dok eterično ulje ruzmarina ili grejpa pomaže limfnoj drenaži i tonusu kože.

Savjet za dodatni užitak

Nakon pilinga nanesite hranjivo mlijeko za tijelo s mirisom vanilije, lavande ili narandže i uživajte u osjećaju njege i opuštanja.

