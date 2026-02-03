Kako oporaviti nokte nakon gela: Stručni savjeti za zdrav i jak izgled

Mnogi se suočavaju s problemom lomljenja, tanušnosti ili oštećenja nokata nakon skidanja gela. Pravilna njega i odgovarajući proizvodi mogu značajno ubrzati oporavak i vratiti nokte u prirodno zdravo stanje. U nastavku donosimo stručne savjete kako oporaviti nokte nakon gela i koje korake uvesti u svoju rutinu njege.

Zašto nokti pate nakon gela i skidanja

Profesionalni gel noktiju može izgledati sjajno, ali višestruko nanošenje i agresivno uklanjanje često ostavljaju površinu nokta oslabljenom. Nokti postaju tanji, krti i skloniji listanju jer zaštitni gel blokira prirodnu hidrataciju, a prilikom skidanja nerijetko se skida i gornji sloj prirodnog nokta, te manjak hranjivih tvari usporava rast i obnovu nokta.

Da bi nokti ponovo bili snažni, potrebno ih je prvo osloboditi od nakupina lakova i ostataka proizvoda, te im omogućiti zaštićeno i hranjivo okruženje dok se regeneriraju.

Koraci za oporavak: Ishrana i zaštita

Prvi korak u oporavku noktiju je njihova hidratacija i jačanje. Stručnjaci savjetuju redovnu hidrataciju i korištenje kvalitetnih preparata za jačanje.

Redovna hidratacija i ulja za nokte

Prirodna ulja poput bademovog, arganovog ili kokosovog intenzivno njeguju nokte i kožicu, poboljšavaju elastičnost i smanjuju pucanje. Dnevna masaža uljem potiče cirkulaciju i ubrzava rast.

Kvalitetni preparati za jačanje

Na tržištu postoje specijalizovani preparati, serumi i baze koje sadrže biotin, keratin, kalcij i druge aktivne sastojke. Oni djeluju kao zaštitni sloj dok nokat raste i oporavlja se.

Pauze od laka i gela

Daj noktima period bez umjetnih materijala najmanje dvije do četiri sedmice. To omogućava da se prirodni nokat potpuno regenerira bez dodatnog stresa.

Preporučeni proizvodi i rutine

Stručnjaci često ističu nekoliko tipova proizvoda koji se pokazali posebno efikasnim za oporavak:

Serumi s biotinom i vitaminima B kompleksa – podržavaju jačanje nokta iznutra.

– podržavaju jačanje nokta iznutra. Baze za nokte sa keratinom – štite površinu i pomažu u izgradnji strukture.

– štite površinu i pomažu u izgradnji strukture. Hidratantna krema za ruke s ureom ili hijaluronskom kiselinom – održava vlagu i u kožici i oko nokta.

U svoju svakodnevnu rutinu uvrsti nanošenje ulja ili seruma svako jutro i večer, a bar jednom sedmično uradi nježnu masažu noktiju i kožice.

Zdrav način života za brži rast

Iako proizvodi pomažu izvana, zdravlje noktiju dolazi i iznutra. Uravnotečena ishrana bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama, vitaminima i mineralima direktno utiče na kvalitet i rast noktiju. Povećaj unos jaja, orašastih plodova, zelenog lisnatog povrća i ribe.