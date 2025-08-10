Šta obući kada je 35 stepeni, a moraš na posao?

Svako jutro pred ogledalom u avgustu postaje dilema – šta obući kada je 35 stepeni, moraš na posao i znaš da te čeka cijeli radni dan. Hlađenje nije uvijek moguće, klima uređaji ne rade svugdje isto, a osjećaj zagušljivosti prati te već na prvom koraku iz stana.

Odjeća tada nije samo estetski izbor, već i način da se sačuvaš. Prirodni materijali, lagane boje i jednostavni krojevi nisu modni savjeti, nego tiha pravila koja pomažu da dan ne postane napor već na pola puta.

Ljudi često biraju kompromise – da se poštuje poslovni dress code, ali da tijelo ima prostora da diše. Najvažnije postaje udobnost, mogućnost da se osjećaš slobodno i ne stegnuto dok se suočavaš s dnevnim zadacima.

Šta obući kada je 35 stepeni možda zvuči kao trivijalno pitanje, ali zapravo je svakodnevna odluka koja utiče na koncentraciju, raspoloženje i izdržljivost. Upravo zato zaslužuje pažnju, jer nije svejedno kako se čovjek osjeća u vlastitoj koži dok traje avgust.