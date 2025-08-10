Šta obući kada je 35 stepeni, a moraš na posao?

Nedžida Sprečaković
Šta obući kada je 35 stepeni, a moraš na posao? Kombinacije, iako se tako ne čini, mogu biti rznolike ukoliko poštujete dress code

Svako jutro pred ogledalom u avgustu postaje dilema – šta obući kada je 35 stepeni, moraš na posao i znaš da te čeka cijeli radni dan. Hlađenje nije uvijek moguće, klima uređaji ne rade svugdje isto, a osjećaj zagušljivosti prati te već na prvom koraku iz stana.

Odjeća tada nije samo estetski izbor, već i način da se sačuvaš. Prirodni materijali, lagane boje i jednostavni krojevi nisu modni savjeti, nego tiha pravila koja pomažu da dan ne postane napor već na pola puta.

Bitno je pripremiti nekoliko varijanti, koje možete odabrati spram raspoloženje. Definitivno treba obratiti pažnju da je odjeća čista i ispeglana, te tu nema kompromisa.

Ljudi često biraju kompromise – da se poštuje poslovni dress code, ali da tijelo ima prostora da diše. Najvažnije postaje udobnost, mogućnost da se osjećaš slobodno i ne stegnuto dok se suočavaš s dnevnim zadacima.

Šta obući kada je 35 stepeni možda zvuči kao trivijalno pitanje, ali zapravo je svakodnevna odluka koja utiče na koncentraciju, raspoloženje i izdržljivost. Upravo zato zaslužuje pažnju, jer nije svejedno kako se čovjek osjeća u vlastitoj koži dok traje avgust.

