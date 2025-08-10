Lubenica nije za svakoga: Nekome može donijeti velike probleme

Lubenica, sinonim za ljeto, osvježenje i radost, mnogima je omiljeni sezonski plod. S više od 90 posto vode i niskim brojem kalorija, djeluje kao idealan izbor za hidrataciju tokom toplih dana. Osim toga, lubenica je bogata vitaminima A, C i B6, što je čini nutritivno vrijednom namirnicom.

Ali i pored toga što je zdrava za većinu ljudi, ne smiju je konzumirati svi bez ograničenja.

Kalij, skrivena opasnost za oboljele od bubrega

Jedan od ključnih minerala koje lubenica sadrži jeste kalij. U samo jednoj kriški lubenice od oko 300 grama nalazi se i do 320 miligrama kalija. Za većinu ljudi, kalij je važan jer pomaže u regulaciji krvnog pritiska i podržava normalno funkcionisanje nervnog sistema. Međutim, za osobe koje imaju hroničnu bolest bubrega, situacija je sasvim drugačija.

Bubrezi kod tih pacijenata nemaju sposobnost da efikasno izbacuju višak kalija iz organizma, što može dovesti do hiperkalemije, ozbiljnog stanja koje može izazvati nepravilnosti srčanog ritma, slabost mišića i druge komplikacije.

Studije upozoravaju, previše lubenice može biti opasno

U medicinskoj literaturi zabilježeni su slučajevi pacijenata s bubrežnim oboljenjima koji su razvili hiperkalemiju upravo nakon što su unosili veće količine lubenice tokom ljeta. Iako izgleda bezazleno, prekomjeran unos ovog ploda može brzo pogoršati stanje kod osjetljivih osoba.

Uživajte, ali s mjerom – ili nakon savjeta ljekara

Za zdrave osobe, lubenica ostaje odličan izbor. Ali svi koji imaju hronične probleme s bubrezima, srčane tegobe ili uzimaju lijekove koji utiču na nivo kalija u organizmu, trebaju se posavjetovati s ljekarom prije nego što lubenicu uključe u ishranu.

U ljetnim danima kad je na trpezama gotovo svakog domaćinstva, važno je znati da ni najosvježavajuća namirnica nije jednako bezbjedna za sve. Posebno kada se iza nje krije skriveni mineral koji može i te kako utjecati na zdravlje.