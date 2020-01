Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle i niskih oblaka. Krajem dana i tokom večeri postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu od 9 do 13 stepeni.