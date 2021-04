Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

U nedjelju se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu i sjeveru zemlje do 22 stepena.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana i sa slabom kišom. Vjetar slab, prije podne istočnog i sjeveroistočnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 20 stepeni.

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne i sa slabom kišom. Poslije podne, slaba kiša samo ponegdje i postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 114, na jugu zemlje do 18 stepeni, prognoze su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.