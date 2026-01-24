Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana u Tuzli?

Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom

U Tuzli se danas očekuje vedro jutro uz temperaturu oko 1 stepen Celzijusa, dok će tokom dana biti djelimično oblačno, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 12 stepeni. U kasnim poslijepodnevnim satima, od oko 17 sati, mogući su slabi pljuskovi, a vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom iz istočnog smjera. Za danas nema aktivnih upozorenja.

Za narednih sedam dana prognoziraju se promjenjivi vremenski uslovi. Početak sedmice donosi stabilnije i sušnije vrijeme, dok se od četvrtka očekuje više oblačnosti i padavina, pri čemu bi četvrtak i petak mogli biti najkišovitiji. Subota bi, prema prognozi, trebala biti nešto suša. Kao najpovoljniji dan za izlet izdvaja se utorak, 27. januara, zbog vedrog vremena i izostanka padavina.

Prema sedmodnevnoj prognozi, u Tuzli se danas zadržava oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu oko 11 stepeni, a u nedjelju su mogući kratkotrajni jutarnji pljuskovi, dok ponedjeljak i utorak donose više sunčanih intervala.

