Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme.

U sjeverozapadnim i centralnim područjima Bosne je lokalno moguća slaba kiša. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20 °C.

U subotu 23.03.2024., sunčano vrijeme uz prolazan porast naoblake tokom dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 14 do 20, u sjevernim područjima Bosne do 22 °C.

U nedjelju 24.03.2024., oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. U područjima iznad 900 m očekuje se sunježica ili snijeg. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 3 do 9, u Hercegovini od 12 do 18 °C.