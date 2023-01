Kandidati za ministre u Vijeću ministara BiH iznijeli prioritete svog rada

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine razmotrila je danas podobnost i dala preporuke za potvrđivanje kandidata za obavljanje dužnosti ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministara BiH.

Sedam članova komisije je bilo „za“, dva protiv i jedan suzdržan.

Novoimenovana predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto uputila je krajem prošle sedmice Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Komisiji za pripremu izbora Vijeća ministara BiH Prijedlog odluke za potvrdu imenovanja ministara i zamjenika ministara u novom sazivu Vijeća ministara BiH.

Predsjedavajući Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH Predrag Kožul je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je Komisija dala preporuku Predstavničkom domu da se izabere Vijeće ministara BiH u sastavu kako je predložila predsjedavajuća Krišto.

Najavio je održavanje sjednice Predstavničkog doma u srijedu, 25. januara, na kojoj će, kako se nada, Vijeće ministara BiH biti potvrđeno i imenovano.

Kaže da je ovo rekordan rok u kojem će Vijeće ministara BiH biti izabrano, ocijenivši da je to dobar znak.

Kandidat za ministra vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je kazao da, što se tiče prioroteta iz vanjske politike, ima nekoliko važnih tema, prije svega smirivanje tenzija u regionu, te popravljanje odnosa sa susjedima i generalno zemljama zapadnog Balkana.

Ocijenio je da su jako važni prioriteti euroatlanske integracije, definirane i Strategijom vanjske politike, koja je važeća, “usvojena 2018. i evo traje do 2023. godine.”

– Neupitno je da su to i Bruxelles i Washington, da će ova evropska priča ići dosta lakše od vašingtonske ili briselske kada je riječ o NATO-u, zato što se politika i političari iz RS trenutno manje zanimaju za tu vrstu procesa. Ali mi imamo pravo da kažemo da od njega ne odustajemo, da je to i dalje naš važan vanjski prioritet – istaknuo je Konaković.

Kandidat za ministra odbrane BiH Zukan Helez je kazao da će, ukoliko Predstavnički dom potvrdi njegovo imenovanje, nastojati da radi što bolje, da poboljša status pripadnika Oružanih snaga BiH, te da se ubrza put ka NATO savezu.

– To su neki prioriteti. Očekujem podršku i parlamenta i parlamentarne većine u tom radu kao i svojih saradnika, zamjenika ministra koji dolaze iz reda drugih naroda. Tako da očekujem da pokrenemo čitav ovaj proces, ne samo u ovom Ministarstvu nego i kao Vijeće ministara BiH i da ne budu blokada kao što su bile – kazao je Helez.

Kandidat za ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić je kazao kako je spreman da radi, da pomogne ljudima na terenu u čitavoj BiH.

– Moj plan je da se stabilizuje stanje koje ima, a to je sve do finansijske pomoći koja ide ljudima koji su se vratili na svoja ognjišta da to stavimo na jedno mjesto – naveo je Hurtić.

Na pitanje kako osigurati da djeca u RS dobiju svjedočanstva na bosanskom jeziku, odgovorio je da prvo treba otići kod ministrice u Vladi RS i razgovarati s njom, “da se to što je ustavna nadležnost, gdje piše u Ustavu da je Bosanski jezik jezik bošnjačkog naroda, pokuša riješiti sa pedagoškim zavodom”.

– Ako se ne mogne na toj instanci rješavati, onda otići s kolegama u Vijeću ministara do premijera i do predsjednika RS. Ako je to političko pitanje za njih, a za nas nije, da to probamo riješiti – kazao je Hurtić.

Dodao je da to isto treba riješiti i “srpskoj djeci koja u Drvaru, Bosanskom Grahovu uče po, koliko sam informiran, hrvatskom planu i programu”.

Ističe da treba svakom djetetu obezbijediti da uči po udžbeniku svoje nacionalne grupe predmeta.

(RTV Slon/Fena)