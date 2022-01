Karamehić: Ovo je ‘vrh virusa’, eksponencijalna krivulja počet će padati

Imunolog Jasenko Karamehić smatra da je trenutna epidemiološka situacija očekivana nakon praznika, krajem kalendarske godine i tokom januara, a tome pogoduju i zimski dani kad se ljudi okupljaju i više vremena provode u zatvorenim prostorima ali i nepridržavanje higijensko-epidemioloških mjera kao i nedovoljan broj vakcinisanih osoba.

– Sve to dovodi do povećanog broja pozitivnih na virus korona. Preporučujem imunizaciju, 70 do 80 posto stanovništva, da steknemo kolektivni imunitet i da se pridržavamo higijensko-epidemioloških mjera – kazao je za Fenu prof. dr. Karamehić.

Za ‘simbiozu’ dva virusa (gripe i postojećeg virusa SARS-Cov 2) nazvanu flurona ističe da je uobičajena. To su dva antigena, ali djeluju svaki za sebe i teško ih je razlikovati jer izazivaju infekciju gornjih respiratornih puteva i imaju slične simptome.

– Mora se uraditi njihovo detektovanja, najbolje PCR tehnikom da bi se potom nastavilo adekvatno liječenje – naglasio je.

Kako je kazao, raduje činjenica da je virus mnogo mutirao što je znak da je vakcina odradila svoj dio posla, suzila je manevarski prostor virusu.

– Da bi opstao u našoj sredini, virus mora da se prilagođava čovjeku. Naša antitijela su uradila svoj dio posla, dobro iscrpila virus tako da već daje blažu kliničku sliku što je dobro za nas, ali nije dobro što se brže žiri a samim tim je i opasniji. Veći broj slučajeva zaraženih, statistički gledano, znači i više težih slučajeva i veće potrebe za hospitalizaciju – naglasio je.

Po mišljenju prof. dr. Karamehića ovo je ‘vrh virusa’, eksponencijalna krivulja počet će padati. Teško je, kaže, reći kad će do toga doći ali misli da ‘idu bolji dani’.

– Virus jednostavno više nema tu snagu, koju je imao na početku. Ipak su prošle dvije godine, vakcina i imunologija su odradile svoj dio posla. Virus, na izvjestan način, pokazuje znake zamora i slabosti. Eksponencijalna krivulja počet će padati, mada teško je reći kad će to biti. To je sve individualno, ovisno od čovjeka koliko se pridržava higijensko-epidemioloških mjera, u kakvom je stanju njegov organizam, da li ima prateće bolesti, kao i od toga da li je vakcinisan – istaknuo je.

Profesor dr. Karamehić ne vjeruje da će virus korona biti iskorijenjen. Pojavljivat će se, kako je kazao, u manjem broju slučajeva vjerojatno sezonski pa sve upućuje na to da će se stanovništvo i ubuduće kontinuirano morati vakcinisati, baš kao i protiv sezonske gripe. To bi, kaže prof. dr. Karamehić, za nas bilo dobro jer ne bi masovno obolijevali ljudi, ne bi nam to otežavalo život, destruiralo društvo.

– Preporučit će se vakcinacija, baš kao i za gripu. Sve ide u tom pravcu, mislim da će tako biti. Vakcine bi se proizvodile prema soju virusa. Svjetska zdravstvena organizacija za svaku godinu pretpostavi koja bi to vrsta gripe mogla biti i preporuči tu vrstu vakcine ili više vakcina, zavisno od toga koji se soj izolira – naglasio je.

Profesor dr. Karamehić podsjeća da povećan broj zaraženih virusom korona znači i opterećenje zdravstvenog sistema, ali naglašava da se to može prevenirati insistiranjem na higijensko-epidemiološkim mjerama, baš kao što to rade mnoge razvijene države u svijetu koje čak idu i na totalni lockdown.

(RTV Slon/Fena)