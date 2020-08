Katar Islamskoj zajednici u BiH za dva projekta donirao 3,5 miliona eura

Ambasada države Katar u Bosni i Hercegovini danas je u prtostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke svačano potpisala dva donatorska ugovora s Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini ukupne vrjednosti približno 3,5 miliona eura.

Ugovore su potpisali ambasador Katara u BiH Sultan el-Khater i reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović.

Ugovore finansira Ministarstvo vakufa i islamskih pitanja države Katar.

Prvi projekat u visini dva miliona eura odnosi se na kupovinu objekta Heco na Baščaršiji i njegovo pretvaranje u vakufski hotel, dok se drugi projekat odnosi na dovršavanje izgradnje Islamskog centra i džamije Lukavca u iznisu 1,458 miliona eura.

Ambasador el-Khater u svom obraćanju kazao je da “Država Katar nastoji ojačati odnose s Bosnom i Hercegovinom u ekonomskim, kulturnim i obrazovnim oblastima”.

– Prvi projekat ima više ciljeva, od kojih je najvažniji povećanje turističkog potencijala Bosne i Hercegovine, te doprinos rješavanju nezaposlenosti mladih kako bi se smanjila njihova migracija. Profit od ovog projekta IZBiH će koristiti u jačanju svojih humanitarnih i obrazovnih porojekata – kazao je El-Khater.

Za drugi prokekat amabasador Katara je rekao da za cilj, pored vjerskih pitanja, jača ekonomske aktivnosti kroz korištenje poslovnih prostora u sklopu centra, te jača vaspitno-obrazovne aktivnosti.

El-Khater je naglasio da će država Katar i “dalje raditi na pružanu podrške Bosni i Hercegovini u svim pravcima, kako bi joj pomogla da ostvari svoje ekonomske i obrazovne ciljeve, te omogući bolji život svojih građana”

Pored ova dva ugovora Ministarstvo vakufa i islamskih pitanja Katara doniralo je i 100.000 eura, tkom mjseca ramazana, za provedbu projekta “Iftari za postače u BiH”.

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović kazao je da je država Katar obezbijedila dva važana projekta za Islamsku zajednica u BiH, izgranju Islamskog centra u Lukavcu i kupovinu i renoviranje zgrade za potrebe Gazi Husrevbegove biblioteke, koji će ojčati IZBiH.

– Dražava Katar je prijateljska država BiH. Ona je to dokazala mnogo puta prema našoj zemlji. Katar je prije dva mjeseca među prvim džavama poslao pomoć BiH za potrebe suzbijanja pandemije koronavirusa. To dokazuje prijateljstvo koje traje decenijama. Ne trabamo smetnuti s uma da je država Katar IZBiH pomogla oko mnogih važnih projekata, među kojim i izgradnja Gazi Husrev-begove biblioteke. Posobno bih se osvrnuo na najveći projekat – izgradnje Islamskog centra u Ljubljani, za koji je država Katar uložila više od 35 miliona eura. To nam govori koliko je država Katar posvećana potrebama IZBiH, svim njenim djelovima gdje se Bošnjaci nalaze. To nam govori o veličini i snazi ove države kao je – reis Kavazović.