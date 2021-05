Kavazović: Neka nam Allah u noći Lejletu-l-kadra usadi snagu i volju za dobrim

U Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, je uz poštivanje epidemioloških mjera protiv koronavirusa, organizirana centralna svečanost dočeka najodabranije noći u mjesecu ramazanu, a to je noć Lejletu-l-kadra.

Tom prilikom je poruke Lejletu-l-kadra vjernicima uputio reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović, koje u potpunosti prenosimo.

U Kur'anu se kaže: Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nasilnicima on samo povećava propast.

– U noći smo koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ovo je blagoslovljeno vrijeme u našim životima, za koje je Muhammed, a.s., rekao da će biti nesretan ko ga propusti. Ramazan je blagoslovljeno vrijeme koje nije moguće nadoknaditi nikakvim drugim vremenom – kazao je reis Kavazović.

Lejletu-l-kadr je noć puna fadileta. O njenoj važnosti nas je obavijestio sam Gospodar svjetova. U Kur'ani kerimu je rekao kakva je to noć i zbog čega je bolja od hiljadu mjeseci. No, Njegovim hikmetom ona nam je ostala skrivena, kao što je skriven i početak života i trenutak smrti.

Allah, dž.š., Svoju posljednju riječ ljudima je objavio u ramazanu, a prvu objavu Muhammedu, a.s., u noći Lejletu-l-kadar. On ju je otkrio svom Poslaniku, a.s., a on nas podučio da je tražimo u neparnim noćima zadnje trećine ramazana.

Ta trećina ramazana je posebno blagoslovljeno vrijeme za ljudski rod. Naši čestiti imami, a među njima i Ebu Hanife, r.a., smatraju da je Lejletu-l-kadr dvadeset i sedme noći ramazana. Mnogo je razloga zbog kojih je njeno tačno vrijeme sakriveno, a naša ulema smatra da su to isti razlozi zbog kojih je Allah od nas sakrio i Svoje najuzvišenije ime među 99 Svojih lijepih imena, (el-esmau-l-husna), kako bismo za njim tragali i što češće ga u zikru spominjali. Iste razloge oni spominju i kada je u pitanju srednji namaz (es-salatu-l-vusta), za koji većina uleme smatra da se radi o ikindiji namazu.

Ili, vrijeme u kome Allah, dž.š., prima dovu tokom džume namaza je vrijeme u kojem se hatib nalazi između mimbera i mihraba.

Ove tajne je Uzvišeni Allah zadržao za Sebe, a nama je ukazao na njihovu važnost za naše vjerovanje i naš duhovni rast.

Za Lejletu-l-kadr Allah govori da je to noć u kojoj je objavljen Kur'an. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. Kaže da je to noć odluke (Kadr); meleki i Džibril s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake; a na drugim mjestima je opisuje kao blagoslovljenu noć (lejletun mubarekah).

No, kako je objavljen Kur'an? Njegovi komentatori smatraju da je spušten izravno od Allaha na nama najbliže nebo, najbližu nebesku sferu, u cijelosti, a da ga je zatim Ruhu-l-emin (Džibril) postepeno prenosio u Poslanikovo srce tokom 23 godine. Poslanik, a.s., potom je dostavljao njegove riječi svojim ashabima. Allahov govor je istina, pa kada se uči obaveza je muslimana da ga slušaju i da šute, kako bi bili obasuti milošću.

Allah nam govori i da je ovo noć u kojoj na Zemlju silaze meleki. Mufesiri smatraju da te meleke On posebno stvara za ovu priliku i šalje ih na Zemlju samo u ovoj noći. Među njima je i onaj koji je kod Allaha na najvišem melekskom stepenu: Ruhu-l-emin. Njegovo prisustvo trebamo razumjeti kao počast koju Uzvišeni daje ljudima.

Tajna silaska ovolikog broja meleka u ovoj blagoslovljenoj noći možda je povezana s Božijom odredbom, koja se odnosi na sva živa bića na Zemlji. Uzvišeni Allah veli:

Ha-Mim. Tako Mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo, i Mi doista opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi, po zapovijedi Našoj, Mi smo doista slali poslanike, kao milost Gospodara tvoga, On, uistinu sve čuje i sve zna.

Ovo je mirna i blaga noć, puna milosti, ljubavi, oprosta i pomilovanja za sva Božija stvorenja i sve ljude koji Ga iskreno i istinski slave, veličaju i hvale. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

Allahov Poslanik, a.s., nas je obavijestio da je ovo noć oprosta grijeha i noć nade i za one koji su prema sebi pogriješili. Uzvišeni Allah kaže:

Reci: „O Robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.“

Zato nas je Vjerovjesnik, a.s., podučio dovi, kojom Allah briše sve grijehe:

„Gospodaru moj, Ti si Onaj koji prašta, Ti voliš da praštaš. Pa i meni (siromahu) oprosti.“

Ovo je blagoslovljena i spasonosna noć za svakog od nas. Ona je dar od Allaha, a nakon naših dana i noći provedenih u postu i namazu. U njoj je poziv da se vratimo Allahu i da se pokorimo Njegovoj riječi, koju nam je objavio u ovoj noći. Slijedimo ono najbolje i najljepše za što znamo! Nemojmo zamijeniti ove dane i noći nade za dane i noći kajanja, pa da propadnemo i zakukamo kao što u Kur'anu stoji: „Teško nama, kako smo samo drski prema Allahu bili; čak smo se i izrugivali.“

Zamolimo Ga da nas sačuva od vlastita nemara i oholosti. Neka u nas usadi snagu i volju za dobrim, za čvrstinu i stamenost kojom ćemo se oduprijeti iskušenjima lošeg i zlog koji na nas vrebaju. Neka nam dadne vjere i moći da se odupremo smutnjama i neredu u kojem živimo i da jasno razlikujemo dobro od lošeg, lijepo od ružnog, istinu od neistine.

Gospodaru naš, daj nam snage da s lahkoćom nosimo bol, tugu i radost života. Daj nam snage da ljubavlju razoružamo dušmane naše. Daj nam snage da nikad ne ucvilimo slabog, niti da pokleknemo pod moćnikom silnim. Daj nam snage da duh svoj izdignemo iznad niskosti zemaljskih. I daj nam snage da se s ljubavlju potčinimo Tvojoj zapovijedi.

Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj našu vjeru, uslišaj naše dove, primi naše namaze, naš zekat i sadekatu-l-fitr, i upiši nas među Tvoje poslušne sluge.

Gospodaru naš, Ti si Mir i od Tebe je mir, daruj nas mirom u ovoj noći i u svakom danu i noći.

Gospodaru naš, Ti si Onaj Koji prašta; oprosti umetu Muhammeda, a.s., i olakšaj nam terete koji nas pritišću.

Allahu naš, pomozi nam da se popravimo prije nego što nas „poprave“ dušmani naši. Drugog pomagača osim Tebe nema. Ti si naš zaštitnik, i na Dunjaluku i na Ahiretu, daj da živimo i umiremo samo kao muslimani.

„Gospodaru moj, Ti si Onaj koji prašta, Ti voliš da praštaš. Pa i meni (siromahu) oprosti.“

Program u Gazi Husrev-begovoj džamiji izveli su i učači Kur'ana i ilahija, a dovu je proučio prvi imam Begove džamije hafiz Mensur ef.Malkić.