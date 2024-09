Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Na jugu Hercegovini uglavnom bez padavina.

Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 °C.