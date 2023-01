Koalicija Pod lupom: Protekli izbori djelimično neregularni, najavljeno posmatranje prijevremenih

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ održala je konferenciju za medije na kojoj je predstavila Finalni izvještaja o građanskom, nestranačkom posmatranju Opštih izbora 2022. godine u Bosni i Hercegovini.

Uzimajući u obzir cijeli izborni proces, od dana raspisivanja izbora pa do potvrđivanja izbornih rezultata, Koalicija „Pod lupom“ Opšte izbore 2022. godine u BiH ocjenjuje kao djelimično neregularne.

Opšti izbori održani su u izazovnim političkim okolnostima, uz pokušaje sprječavanja održavanja izbora kroz uskraćivanje finasiranja, ali i najave prolongiranja održavanja izbora. Uvod u sve to bili su intenzivni pregovori o izbornoj reformi koji su doživjeli neuspjeh. Ipak, pozitivnim se može ocijeniti da su se ograničena unapređenja izbornog procesa desila odlukama CIK-a i Visokog predstavnika u BiH. U 2022. godini ukupno je dijelom ili u potpunosti implementirano 14 preporuka Koalicije „Pod lupom“ za bolje izbore. Na početku godine je preko 92.000 građana i građanki iz svih dijelova BiH potpisalo peticiju za uvođenje novih tehnologija u izborni proces.

Predizborni period za Opšte izbore 2022. godine u BiH obilježile su tri ključne izborne nepravilnosti: 1) zabranjena kampanja, 2) nezakonita trgovina mjestima u BO, te 3) pritisci na birače.

U periodu dugoročnog posmatranja izbora, zabilježeno je više od 1.200 izbornih nepravilnosti. Po učestalosti prednjače zabranjena kampanja, zloupotreba javnih resursa i rad javnih službenika u kampanji političkih subjekata, te pristrasno medijsko izvještavanje.

Ako gledamo strukturu izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu po političkim subjektima, najviše izbornih nepravilnosti pripisuje se SNSD (166), SDA (158), SDP BiH (71), HDZ BiH (56) i SDS (28). Na ovih 5 političkih stranaka otpada tri četvrtine ukupnog broja izbornih nepravilnosti koje su se mogle pripisati konkretnim političkim subjektima.

Napredak u predizbornom periodu ostvaren je sprječavanjem zloupotreba glasanja putem pošte. Koalicija „Pod lupom“ godinama je zagovarala uvođenje novih mehanizama osiguranja u procesu glasanja putem pošte, a što je CIK konačno i uvela za prošle izbore. To je rezultiralo time da nije bilo prijava za ovu vrstu nepravilnosti, iako je na Lokalnim izborima 2020. godine zabilježeno više od 5.000 slučajeva krađe identiteta građana i građanki u svrhu glasanja umjesto njih putem pošte. Takođe, zabilježen je neznatan broj prijava da se preminula lica nalaze na biračkom spisku. To je značajan napredak u odnosu na prethodne izborne cikluse kada je postojala sumnja na preko 10.000 slučajeva preminulih na biračkom spisku. Napredak je ostvaren i u smislu da su po prvi put sankcionisani slučajevi zabranjene kampanje, nezakonite trgovine mjestima u biračkim odborima i zloupotrebe javnih resursa.

Izborni dan za Opšte izbore 2022. godine u BiH obilježile su tri ključne stvari: 1) manje nepravilnosti u procesu glasanja, 2) nastavak trenda drugih izbornih nepravilnosti i 3) mala izlaznost na izbore.

Kombinacija više izbornih nepravilnosti koje su mogle imati uticaj na izborni rezultat na tim biračkim mjestima zabilježeno je na 6% biračkih mjesta u zemlji. To je porast u odnosu na prethodne izbore, što baca sjenu na zakonitost provedbe izbora na ovim biračkim mjestima. Zabilježen je 91 slučaj težih kršenja izbornih pravila Pravnom timu Koalicije „Pod lupom“. Većina navedenih je uspješno riješena u toku izbornog dana. Koalicija „Pod lupom“ obrađivala je i rezultate glasanja za članove Predsjedništva BiH na bazi reprezentativnog statističkog uzorka biračkih mjesta, te smo u toku izborne noći potvrdili rezultate za Predsjedništvo BiH. Ovo je jako važno jer nudi potvrdu rezultata izbora iz nezavisnog izvora. Nažalost, zbog kompleksnosti političkog i izbornog sistema to možemo raditi samo za direktne utrke. Zabilježena je i rekordno niska izlaznost na izbore od 50,3%, najniža od 2004. godine.

Napredak na izborni dan ostvaren je u procesu glasanja (period od 7-19h), kada je zabilježeno manje slučajeva porodičnog glasanja, zloupotrebe pomoći pri glasanju i pritisaka na birače ispred biračkih mjesta u odnosu na prethodni izborni ciklus.

Nažalost, najznačajnije izborne nepravilnosti zabilježene su u procesu brojanja glasova, ne samo na biračkim mjestima već i sumnje na to pri transportu izbornog materijala i pri unosu rezultata u sistem, te ovaj put i dokazane kroz ponovna brojanja. Ove izborne nepravilnosti najčešće su se ogledale u zloupotrebama neiskorištenih glasačkih listića, dodavanju glasova za političke istomišljenike i poništavanju glasova za političke oponente.

Kroz aktivnosti u postizbornom periodu, Koalicija „Pod lupom“ je radila na postizbornim analizama, prijavama CIK-u i zahtjevima za ponovna brojanja, posmatranju ponovnih brojanja u LIK-a i GCB-u, kao i drugim aktivnostima.

Najznačajnija aktivnost je bila posmatranje ponovnog brojanja glasova u GCB-u. Ponovo su se brojali svi glasovi za nivo Predsjednika i potpredsjednika RS-a. Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ su u realnom vremenu izvještavali o rezultatima ponovnog brojanja i vršeno je poređenje sa objavljenim preliminarnim rezultatima. CIK je uklonila preliminarne rezultate u toku ponovnog brojanja, čime nije bilo moguće nastaviti ovaj proces. I pored više dopisa i urgencija da CIK objavi ili dostavi preliminarne rezultate i izvještaj GCB-a, CIK je sve zahtjeve odbio, krijući informacije od javnosti i razmjere izborne prevare.

Podaci na osnovu 660 obrađenih biračkih mjesta u 5 opština i gradova u RS za koje smo vršili poređenje ponovnog brojanja i preliminarnih rezultata u realnom vremenu ukazuju na to da su se rezultati u Doboju, Prijedoru i Zvorniku razlikovali na čak dvije trećine biračkih mjesta. U 74% slučajeva gdje su razlike u glasovima bile više od 3 glasa na nivou biračkih mjesta (što upućuje na svjesnu manipulaciju izbornim procesom) to je bilo na štetu kandidatkinje Jelene Trivić. U preostalih 26% slučajeva gdje su razlike u glasovima bile više od 3 glasa na nivou biračkih mjesta, to je bilo na štetu drugih kandidata/kinja za Predsjednika i potpredsjednika RS. Ukupno je, na osnovu ovog uzorka od 105 biračkih mjesta sa razlikama većim od 3 glasa, dodano najmanje 1.100 glasova Miloradu Dodiku, oduzeto najmanje 510 Jeleni Trivić i dodano najmanje 200 glasova Senadu Bratiću. Napominjemo da se po prvi put desilo da je dokazana izborna krađa uticala na ishod jedne izborne utrke – izbor potpredsjednika RS-a iz reda bošnjačkog naroda.

Navedeno ukazuje na svjesne i ciljane manipulacije izbornim procesom s ciljem uticaja na rezultate izbora. Koalicija „Pod lupom“ će protiv osumnjičenih podnijeti prijave i zahtjevati smjenu lokalnih izbornih komisija u Doboju, Prijedoru i Zvorniku.

Nažalost, nepovjerenje građana/ki u izborni proces u BiH je čini se nikad veće. Dovođenje u pitanje rezultata izbora, kao i dokazane izborne krađe i prevare bez posljedica i sankcija po počinitelje, upućuju na alarmantno stanje demokratije u BiH. Unapređenje izbornog procesa je nužnost, a sljedeće izbore bi bilo upitno organizovati prema istim pravilima i bez elektronske identifikacije birača/ica, skeniranja glasačkih listića, unosa rezultata glasanja sa biračkog mjesta, te reforme biračkih odbora. Veća uloga tužilaštava i policije u adresiranju pritisaka na birače i drugih izbornih prevara je ključna.

Sve navedeno doprinijelo je ukupnoj ocjeni Opštih izbora 2022. godine u BiH od strane Koalicije „Pod lupom“ kao djelimično neregularnih.

Cijeli Finalni izvještaj o građanskom, nestranačkom posmatranju Općih/Opštih izbora, možete preuzeti OVDJE.

Dodatno, s obzirom na to da će se u nedjelju 05.02.2023. održati prijevremeni izbori za gradonačelnika Bihaća, Tuzle, Srebrenika i Zvornika i načelnika Vogošće i Bratunca, na konferenciji je najavljeno da će Koalicija „Pod lupom“ posmatrati izborni dan u svim navedenim općinama i gradovima osim Zvornika, sa 400 građanskih, nestranačkih posmatrača koji će biti raspoređeni na sva biračka mjesta. Prijevremeni izbori u Zvorniku se neće posmatrati zbog činjenice da postoji samo jedan kandidat na izborima i zbog toga što će Koalicija „Pod lupom“ zahtijevati smjenu trenutnih članova lokalne izborne komisije.

Koalicija „Pod lupom“ će za prijevremene izbore pratiti otvaranje i uređenje biračkih mjesta, proces glasanja, zatvaranje biračkih mjesta, brojanje glasova, izlaznost i rezultate za izbor gradonačelnika i načelnika, rad izbornih komisija i u slučaju potrebe rad Glavnog centra za brojanje. Posmatrači/ice Koalicije „Pod lupom“ će pratiti sve potencijalne pojave izbornih nepravilnosti koje će pokušati biti otklonjene da bi se izborni proces odvijao neometano i u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Građani/ke se pozivaju da prijave sve uočene nepravilnosti Koaliciji „Pod lupom“ putem besplatnog broja 080 05 05 05, obrasca ‘Prijavi izbornu nepravilnost’ na našoj web stranici www.podlupom.org ili putem društvenih mreža Koalicije „Pod lupom“ te da iskoriste svoje građansko pravo i da izađu na izbore jer je to najbolji način da spriječe izborne prevare.