Kodro: Najvažnije je da smo pobijedili, stvari su sada gotovo idealne za nas

“Zmajevi” su sinoć protiv Lihtenštajna u Zenici ostvarili dosta tešku pobjedu rezultatom 2:1 (2:1), ali su drugim trijumfom u dosadašnjih pet utakmica kvalifikacija ostali u igri za plasman na Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj.

Selektor Meho Kodro ostvario je pobjedu na svom povratničku debiju na klupi reprezentacije i istakao važnost tri osvojena boda protiv Lihtenštajna:

„Najvažnije u ovom momentu je da smo osvojili tri boda. Prvo poluvrijeme je bilo dosta korektno, dali smo dva gola na vrijeme, ali onda primili jedan iznenađujući “evropski” gol. Tu smo malo pali, nekako nas je pogodak uznemirio. Drugo poluvrijeme smo odigrali nešto slabije, ali to je po meni normalno. Radimo svega 4-5 dana. Bilo je dosta nekih novih stvari. Vrlo je teško napraviti radikalne promjene za kratko vrijeme. Da smo pobijedili 4-5 golova razlike, mislim da bi nam to napravilo veći problem. Ovako, poziva nas na oprez”, smatra Kodro.

Kapiten Edin Džeko je postigao 65. gol u dresu reprezentacije i „asistirao“ za autogol.

„Nakon tri poraza, svaka pobjeda dobro dođe. Iako smo svi očekivali pobjedu sa više golova razlike, ova utakmica je pokazala da nikoga ne možete pobijediti tako lagano. Naši konkurenti su izgubili danas, mi smo sa ova tri boda smanjili razliku i sada to bolje izgleda kada pogledamo tabelu. Mi nismo imali dovoljno vremena da se pripremamo kako bi željeli. Selektor je tek došao, radimo od ponedjeljka, neki od nas su igrali utakmice u nedjelju i praktično dva dana nismo mogli da treniramo punim intenzitetom“, rekao je Džeko.

Hrvoje Miličević bio je zadovoljan osvojenim bodovima

„Nismo večeras bili u najboljem izdanju. Otvorili smo dobro, imali kontrolu utakmice, a onda primili spektakularan gol i uvukla se nervoza. Drugo poluvrijeme smo imali kontrolu utakmice, šteta je što nismo dali više golova. Ima još pet utakmica, sve je otvoreno i zavisi od nas. Idemo na Island sa optimizmom, a ova tri boda su dobra za samopouzdanje pred tu utakmicu.“

Nemanja Bilbija je bio asistent kod prvog gola i imao važnu ulogu kod drugog pogotka.

„Najbitnija su tri boda, do kojih smo došli teže nego što smo očekivali, pogotovo nakon odličnog starta. Naš cilj u ove dvije utakmice je bio šest bodova i prvi dio plana smo ispunili. Prvi put sam starter za reprezentaciju, to je za čast i ponos. Pobjeda će na značiti za samopouzdanje, a na Island idemo po tri boda. Čeka nas iscrpljujući let, ali ćemo biti spremni za tu utakmicu.“