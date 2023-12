Koje su mjere koje će dovesti do smanjenja zagađenja zraka?

Mjerne stanice za praćenje zraka, u ovo doba godine uglavnom pokazuju da je on zagađen. Posebno je to izraženo u noćnim satima. Gradovi i građani u Tuzlanskom kantonu nisu pošteđeni ovog problema.

”Ono što je evidentno u zadnje vrijeme je da dolazi do blagog smanjenja zagađenja po pitanju čvrstih čestica. To je ono za što su odgovorna individualna ložišta. Međutim, što se tiče sumpordioksida za što su u najvećoj mjeri odgovorne industrije u toj oblasti dolazi do povećanja koncentracija na svim mjernim stanicama i u Tuzli i u Živinicama”, ističe Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla.

Gradska uprava Tuzla svjesna je problema zagađenja zraka. Već nekoliko godina provode mjere smanjenja aerozagađenja kroz javne pozive za građane. U Budžetu za 2024. također su planirana sredstva za ove namjene, a nedavno je izmijenjena Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja.

”Mi iduće godine planiramo milion i 350 hiljada KM da sufinansiramo ovih sredstava. U slučaju da svi aplikanti budu zadovoljili opće i posebne uslove koji budu u javnim pozivima, mi ćemo ravnomjerno rasporediti određena sredstva koja su odobrena za četiri mjere”, navodi Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

A mjere su ostale iste. I dalje će biti podržana nabavka kompaktnih toplinskih podstanica, zatim peći na pelet, ugradnja toplotnih pumpi i utopljavanje objekata. Za takav javni poziv bit će pojednostavljen i proces prijave.

”Ima tu još nekih korekcija koje će u tehničkom smislu olakšati i rad Komisiji koja radi na javnom pozivu, a i građanima u smislu da će imati manje papirologije, lakše se mogu prijaviti”, ističe Mulać.

Pored ovih mjera koje se su direktno vezane za smanjenje aerozagađenja, prvi čovjek grada navodi da će još jedan projekat biti dio rješenja za ovu problematiku.

”Radit ćemo kružni tok na Slatini kod zgrade Soda So čime ćemo ubrzati protok saobraćaja, a samim time i smanjiti aerozagađenje koje je u zimskom periodu veoma izraženo”, naglašava Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Građani se nadaju da će u budućnosti izražen biti samo čist zrak, a nadležni obećavaju da će još više sredstava ulagati u pomenute mjere za smanjenje aerozagađenja.