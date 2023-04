Koliko košta bajramska sofra?

U računanje troškova za ovaj mjesec, Tuzlanka Džemila je dio penzije ostavila za posebne namjene- tradicionalni bajramski ručak. Zbog povećanja cijena, baklava će koštati skuplje.

„Sad po ovim novim cijenama bi me koštalo oko 30 do 40 KM, a prije je bilo do jedno 25 KM“ rekla je Džemila Selimović

Uprkos poskupljenjima, blagdanska trpeza, naročito bajramska, nezamisliva je bez baklave, te se oni koji dočekuju rodbinu i prijatelje snalaze na razne načine. Tome svjedoče i trgovci.

„Kod mene dolazi jedna penzionerka koja četiri mjeseca skuplja za kilu oraha. Od svake penzije kupi po 250 gr. Baš mi je bila prošli mjesec i kaže mi fali mi još 250 gr.” kaže Irena Hodžić, trgovkinja

Jedno od tradicionalnih bajramskih jela je bamlja koja je u odnosu na prošlu godinu poskupjela za skoro 100 posto. Za jedan struk potrebno je izdvojiti sedam do osam KM, umjesto ranije tri do četiri KM.

Ove godine, skuplje su i sve vrste mesa.

“Jedno pile ne možeš kupiti ispod 18 KM, a prošle godine je bilo 5,6 KM. Osam KM je kilogram piletine. Dvadeset pet KM je kila teletine“ dodao je Abdurahman Selimović

Osim što dočekuju goste, za blagdan se i u goste ide i to nikako ne prazne ruke, kažu naši sagovornici.

„To je baška. Trebaš nešto ponijeti. Ne možeš samo staviti sapun i hajde, mora se nešto kupiti lijepo“ zaključila je Džemila Selimović.

Džemilu i Abdurahmana Selimovića bajramska trpeza će ukupno koštati oko 100 KM. Ukoliko na ovu cijenu dodamo i cijenu poklona i bajram banke, troškovi će biti i veći.