Komšić: Izbor na ovu funkciju obavezuje me na jednak odnos prema svim građanima

Novoizabrani član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas, nakon što je preuzeo dužnost na konstituirajućoj sjednici te institucije, da Bosna i Hercegovina nikome ništa nije dužna, a da su mnogi puno toga dužni njoj.

– Za naše susjede imam samo jednu, ali jednostavnu poruku. Poštovat ćemo vas onoliko koliko vi poštujete državu Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet i teritorijalni integritet – poručio je Komšić.

Istakao je da će obnašanje dužnosti člana Predsjedništva BiH koje mu je povjereno biti lišeno parcijalnih stranačkih i bilo kakvih pojedinačnih ili grupnih interesa.

– Izbor na ovu funkciju, odnosno Ustav države BiH, obavezuje me na jednak odnos prema svim građanima naše zemlje. Takav odnos ujedno je i moje lično opredjeljenje, a ne samo ustavna obaveza – istakao je.

Komšić je naglasio da će sve aktivnosti koje kao član Predsjedništva Bosne i Hercegovine bude poduzimao biti usmjerene ka jedinstvu države i u saglasnosti s njenim prioritetima koji su definirani odlukama institucija države Bosne i Hercegovine.

– Osjećaj pripadanja ovoj zemlji kao našem zajedničkom dobru, njena teška, ali slavna prošlost, vjera u njenu budućnost, vjera u generacije koje dolaze, motiv mi je da radeći u općem interesu svih građana i u interesu države, zajedno sa svima, pokušam ovo podneblje učiniti mjestom ugodnijeg življenja, mjestom nade i mjestom realizacije snova najboljih među nama – istakao je Komšić.

Tvrdi da građani Bosne i Hercegovine mogu biti sigurni da neće štedjeti niti sebe niti one koje je odabrao da zajedno sa njima svakodnevno radi na tome cilju.

Podsjetio je da je na mjestu prije četiri godine, polažući zakletvu za protekli mandat, kazao da neće propustiti priliku koja se može ukazati da kroz aktiviranje MAP-a odblokira proces NATO integracija.

– Ta prilika se ukazala i ona je iskorištena dostavljanjem Programa reformi u sjedište NATO-a u Bruxellesu, koji je prvo upućen od Predsjedništva BiH, a zatim i od Vijeća ministara BiH. S ponosom mogu reći da sam zadovoljan tom činjenicom – naglasio je.

Zbog toga je poručio da opet neće propustiti priliku da uradi sve što je u njegovoj moći, pa i šire, da BiH načini posljednji korak ka punopravnom članstvu u NATO savezu ukoliko se takva mogućnost učini izglednom, jer smatra da je članstvo BiH u NATO savezu primarni vanjskopolitički prioritet.

– Destrukcija implementacije 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o kandidatskom statusu za članstvo BiH u Evropskoj uniji i grubo ignoriranje presuda Evropskog suda za ljudska prava, nažalost, prijeti da od evropskog puta Bosne i Hercegovine napravi sekundarni vanjskopolitički prioritet, s obzirom na razmjere kršenja evropskih standarda i principa, posebno u pogledu jednakosti građana pred zakonom i Ustavom – poručio je Komšić.

Naglasio je da će uložiti sve potrebne napore i iskoristiti sve Ustavom predviđene mehanizme kako perspektiva članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ne bila trajno uništena.

– U tome će mi biti potrebna podrška i svih dobronamjernih građana i političkih opcija u BiH koje i dalje vjeruju da članstvo BiH u Evropskoj uniji spada u red primarnih vanjskopolitičkih prioriteta – dodao je.

Poštivajući Ustav države Bosne i Hercegovine, komšić je podsjetio na njegovu evolucijsku prirodu, odnosno na činjenicu da sam Ustav predviđa mogućnost nadgradnje u sistem potpune demokratije i svih njenih vrijednosti.

– Upravo nas na to obavezuje ispunjavanje prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, koji su najbolji alat za ostvarivanje jednakopravnosti svih građana. Niko ne može građanima BiH oduzeti pravo na demokratiju, a svim takvim pokušajima ću se odlučno suprotstaviti jer me na to obavezuje ukazano povjerenje svih onih ljudi koji vjeruju u demokratsku BiH – kazao je.

Komšić je kazao da će kao član Predsjedništva Bosne i Hercegovine nastojati da Bosnu i Hercegovinu na vanjskopolitičkom planu u okviru Ujedinjenih naroda održi na strani onih država koje poštuju međunarodno pravo i princip nepovredivosti međunarodno priznatih granica.

– Poučena vlastitim historijskim iskustvom, Bosna i Hercegovina će i dalje kroz Ujedinjene narode, Vijeće Evrope i druge međunarodne asocijacije biti onaj državni politički subjekt koji neće zauzimati neutralan stav u pitanjima sukoba civilizacije i anticivilizacije – kazao je.

Tvrdi da će država Bosna i Hercegovina i njene institucije sigurno biti pouzdan regionalni partner svima onima koji žele mir, ekonomski i svaki drugi društveni razvoj kroz relevantne međunarodne sporazume koje smo potpisali u proteklom periodu.