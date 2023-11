Konaković: 27 državljana BiH sa srodnicima čeka evakuaciju iz Gaze

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, u obraćanju novinarima sinoć u Sarajevu je izjavio da 54 osobe čekaju na evakuaciju iz Gaze, 27 državljana Bosne i Herecegovine sa srodnicima.

Moguće je i da lista imena bude proširena, dodaje Konaković napominjući da oko 500 osoba dnevno napušta Gazu od oko 8.000 zainteresiranih za evakuaciju.

Napominjući da Izrael i Egipat odlučuju o brzini i redu evakuacije, Konaković je rekao da će bosanskohercegovačka strana učiniti sve što može kako bi se njeni državljani vratili kućama. On se nada da će to biti za nekoliko dana pod uslovom da ostane na snazi sadašnji koncept da stranci mogu napuštati to područje. Upitan ima li informacija koliko su bh. građani sigurni tamo, Konaković odgovara da u Gazi niko nije siguran u situaciji kad ubojiti projektili padaju i po civilnim objektima.

– Molim Boga da se nešto loše ne desi ni ljudima iz BiH ni drugima – izjavio je.

Inače je Ministarstvo vanjskih poslova BiH odmah po početku sukoba formiralo Krizni štab i članovi su uglavnom u komunikaciji s bh. ambasadorima čiji posvećeni angažman je Konaković pohvalio.

On je na ovoj pres-konferenciji govorio o detaljima Ministarske konferencije pod nazivom “Veća, jača Evropska unija čini EU spremnom za proširenje, a buduće članice spremnim za pristupanje”, kojoj je prisustvovao u Berlinu odakle se vratio s pozitivnim osjećajima jer Evropska unija, po njegovim riječima, ozbiljnije i konkretnije nego ikad ‘pokazuje namjere prema području zapadnog Balkana’.

Otvaranje pregovoračkog procesa do kraja godine značilo bi veoma mnogo za Bosnu i Hercegovinu, naveo je također.

– Evropska unija je ponudila ruku, konkretne projekte, fondove, procese i imamo historijsku priliku – izjavio je ministar vanjskih poslova BiH napominjući da su sad na potezu političke strukture unutar BiH od kojih EU traži integracijske korake, a ne nesuglasice.

On je pozvao i poziciju i opoziciju da ozbiljno shvate “da smo nadomak ozbiljne priče“ i umjesto nesuglasica, djeluju na ispunjenju nekih od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije te u perspektivi, na željenom približavanju evropskom jedinstvenom ekonomskom tržištu kako bi građani Bosne i Hercegovine osjetili benefite napretka na evropskom putu.

– Govorilo se i o novih 6 milijardi eura, starih je 14 milijardi i IPA fondova je 30 milijardi. To bi za našu ekonomiju bila injekcija i prilika kakvu BiH nije ranije imala. Najvažnija priča je o integraciji u jedinstveno tržište EU, što bi naše ekonomije učinilo konkurentnijim i stvorilo potencijal za investitore. Mogli bi otvoriti i fondove za subvencije u poljoprivredi, što ova država do sada nije mogla uraditi – kazao je Konaković iznoseći detalje sastanka u Berlinu.

Napomenuo je da je tamo razgovarano u formatu više od 40 učesnika, ministara iz nekih vlada koje se bave evropskim integracijama, kao i da su Ukrajina, Gruzija i Moldavija i dalje u fokusu, ali i da Evropska unija pruža ruku prostoru zapadnog Balkana.

Konaković se u ovoj prilici osvrnuo na informacije koje su prenijeli pojedini bh. mediji da je njemu na adresu navodno upućeno pismo Hamasa. Provjerom institucija nije utvrđena autentičnost pisma, rekao je, nazivajući to „izmišljotinom“ mada stručnjaci smatraju da pismo možda prije ima rukopis „neke druge terorističke organizacije“.

Pozvao je da mediji ne šalju u svijet radikaliziranu sliku o Bosni i Hercegovini.

– Nije važno što se koriste za obračun sa mnom, ali je važno da se takve priče zloupotrebljavaju i od Bosne i Hercegovine se pravi neka radikalizirana scena. Nemojte podmetati takve spinove i laži, takvi tragovi na Bosni i Hercegovini ostanu jako dugo – rekao je ministar vanjskih poslova BiH.

Za predstojeći ponedjeljak je najavio potpisivanje sporazuma u Dubaiju prema kojem će bosanskohercegovački građani moći bez viza da putuju u Ujedinjene Arapske Emirate možda već od 7. decembra ove godine.

Rakavši da je Bosna i Hercegovina mjesto spajanja Istoka i Zapada, Konaković zaključuje da treba iskoristiti pogodnosti takvog položaja.

