Korištenje interneta neizbježno, ali kako biti siguran kada vrebaju mnoge opasnosti?

Korištenje interneta je danas neizbježno za sve ljude. U svrhu obrazovanja, opuštanja, informisanja je poželjno, ali nije ako ga koristite po nekoliko sati. Sa interneta vrebaju i mnoge opasnosti s kojima se posebno susreću mladi. Kako ih zaštititi?

Family link je aplikacija koja je vrsta zaštite za djecu i mlade na internetu. Takvu aplikaciju koriste srednjoškolke Maja i Iman. Svjesne su opasnosti koje vrebaju s različitih mreža i lično nisu doživjele negativne strane korištenja interneta. Njihove drugarice i drugovi, ipak su se našli u nezgodnoj situaciji.

”To na prvi pogled izgledaju banalne stvari. Naprave se prvo neke grupe na društvenim mrežama, jednostavno djeca se nazivaju pogrdnim imenima, govore se jako loše stvari o njima, šire se netačne stvari”, navodi Maja Karić, učenica srednje škole.

Iman Škrebo kaže da zna da slučaj, kada je provaljena šifra u profil prijatelja.

”Na početku oni nisu htjeli da kažu to nekome. Slučaj kako smo riješili u mojoj osnovnoj školi dok sam bila mlađa, prvo se prijavi roditeljima, onda se prijavilo školi. Na kraju se nije otkrilo ko je to, zataškali su to, onako samo da se riješi”, ističe ona.

U školi koju sada pohađaju, profesori i Uprava su također pokušavali riješiti probleme učenika ovakvog tipa i nisu to krili. Sada rade i na prevenciji ovakvih problema.

”Jesmo imali prije par godina jednu situaciju da je neko pokušavao iznuđivati novac nekim ucjenama, ali ne da koristi eksplicitne sadržaje, nego na neke druge načine. Zato je bitno da se djeci priča o tome, da znaju kako da se zaštite na tim društvenim mrežama i da znaju koliko daleko mogu ići”, kaže Sadmir Delić, direktor Međunarodne škole Tuzla.

Sa brojnim primjerima ugrožavanja sigurnosti djece susreo se stručnjak iz oblasti kriminalistike Hadžib Salkić. I on sa mladima sada radi na prevenciji i taj dio obaveza mu je, kaže, draži, nego da istražuje slučaj narušavanja njihove sigurnosti. Navodi da djeca ne znaju mnogo o opasnostima koje vrebaju.

”Djeca zaista ne posjeduju ni osnovna znanja, zato nam se dešavaju nekakve stvari koje ne bi trebalo”, ističe prof.dr. Hadžib Salkić, stalni sudski vještak iz oblasti kriminalistike.

Zabrinjavajuće je, kaže Salkić, što djeca danas mnogo vremena provode na internetu. Ukoliko je to više od tri sata dnevno, kroz određeni period, postat će ovisni.

”Od 24 sata 70 posto tog vremena djeca koriste, oni žive virtuelni svijet. Ovaj svijet im treba zbog fizioloških potreba i stvari koje moraju uraditi, a sve ostalo, oni su na društvenim mrežama”, naglašava Salkić.

Maja i Iman također priznaju da mnogo slobodnog vremena provode na internetu, ali ga ponajviše koriste za informisanje i obrazovanje. Salkić preporučuje i roditeljima i profesorima da djecu okupiraju upravo kvalitetnijim sadržajima koji im mogu pomoći u učenju, jer tada neće imati vremena za neželjene sadržaje, pa stoga, neće biti ni problema.