Koristite elektronske cigarete i putujete u Sloveniju, evo šta trebate znati

Slovenija zabranila arome u elektronskim cigaretama, najavljene stroge kontrole

U Sloveniji je na snagu stupila zabrana svih aroma, osim duhanskih, u elektronskim cigaretama i njihovim punjenjima. Zdravstveni inspektorat i Porezna uprava od sada će provoditi pojačane kontrole, a kazne prijete i pojedincima koji budu prodavali, nudili ili putem interneta kupovali zabranjene proizvode, prenosi 24ur.com.

Prema prošlogodišnjim izmjenama Zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih i srodnih proizvoda, u Sloveniji je zabranjena prodaja elektronskih cigareta i punjenja sa slatkim, voćnim i biljnim aromama, bez obzira na to sadrže li nikotin. Dozvoljena je isključivo prodaja proizvoda sa 16 odobrenih supstanci koje daju duhanski okus, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Slovenije.

“Istraživanja pokazuju da elektronske cigarete koriste i djeca uzrasta od 9 do 11 godina. Važno je znati da one štete zdravlju i sadrže kancerogene spojeve. Glavna sirovina je nikotin, koji utiče na srce i krvne sudove, pluća i razvoj mozga, a uz to izaziva i ovisnost”, upozorila je Vesna Marinko, direktorica Direkcije za javno zdravstvo.

Cigarete s aromama, posebno takozvani vejpovi sa slatkim i voćnim ukusima, dovele su do povećanja konzumacije među maloljetnicima za čak 200 posto u samo tri godine, na što je država odlučno reagovala. Vlasti se nadaju da će ovom mjerom više mladih odustati od pušenja, piše Al Jazeera Balkans. Prije dvadeset godina svaki treći stanovnik Slovenije bio je pušač, dok danas puši svaki peti. Ipak, zabrana je uvedena nakon podataka koji pokazuju da većina maloljetnika danas koristi elektronske cigarete, a njihov broj je u posljednjih nekoliko godina gotovo udvostručen.

Visoke novčane kazne za prekršitelje

Za pojedince koji budu prodavali ili nudili zabranjene arome u elektronskim cigaretama predviđene su novčane kazne u iznosu od 3000 do 5000 eura. Oni koji budu kupovali zabranjene proizvode putem interneta mogu biti kažnjeni iznosima od 125 do 5000 eura.

Nadzor nad sprovođenjem zabrane prodaje elektronskih cigareta s aromama vršit će Zdravstveni inspektorat i Porezna uprava, koji će uzimati uzorke proizvoda, provjeravati njihovu usklađenost sa propisima i, po potrebi, uklanjati neusklađene proizvode s tržišta.