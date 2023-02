Kraj dugogodišnje borbe: Mještani Slavinovića dobit će novi most

Mirsada Hukić, već 45 godina živi u Slavinovićima. Svjedočila je brojnim infrastrukturnim projektima u ovoj mjesnoj zajednici, a u nekima je i sama učestvovala. Mali žuti most, kako ga mještani Slavinovića zovu, Mirsadi, olakšava svakodnevno kretanje.

“ Jer nam treba tu bliži prelaz, daleko je dole veliki most da djeca obilaze, prije svega mala djeca, a i mi odrasli dok smo i radili u firmi a i ovi koji rade, ima i invalida” kaže Mirsada Hukić, građanka MZ Slavinovići

Istog mišljenja je i sugrađanka Ajša. Ističe kako je ovo jedna od najfrekventnijih dionica, zbog toga bi trebala biti sigurna.

“ Djeci je prioritet ovaj most, a ne samo djeci nego i svima nama. Pređe danas više ovdje djece naroda nego u gradu na nekom mostu” dodala je Ajša Bekić, stanovnica MZ Slavinovići

Međutim, nadležni u gradskoj upravi most su proglasili nesigurnim, zbog čega je prelazak preko njega i zabranjen.

Svih ovih godina, mali drveni most služio je svrsi građanima. Povremeno su ga obnavljali i dograđivali. Posljednjih godina je dotrajao, ali ga građani i dalje koriste. Čekaju na izgradnju novog za što im je dato obećanje

“ Ma mi ćemo bit gradić Pejton, to će bit nešto neopisivo jer je to stvarno za ovo naše naselje sve. Mostić će biti mostić baš uspomena naša. Danas sutra mene neće biti, al bit će djeca” nastavila je Mirsada Hukić, građanka MZ Slavinovići

A da je došlo vrijeme da se obećanja ispune, potvrdili su i iz Gradske uprave. Novi most mještani Slavinovića dobit će u ovoj godini.

“ U narednih nekoliko dana mi treba da dobijemo geomehanički elaborat i nakon toga imamo otvoren put za pribavljanje vodne saglasnosti ,rješenje o odobrenju za građenje i nakon toga imamo otvoren ruke da raspišemo Javni poziv za najpovoljnijeg izvođača radova” rekao je Nedžad Delić, šef Odjeljenja za izgradnju grada Tuzla

Svjesna je i Mirsada, a svjesni su i ostali građani da sadašnji most nije bezbijedan, ali je za njih najbolji. Naučili su kaže, koliko on može podnijeti pa u skladu s tim ga i koriste. Ipak, iz Gradske službe savjetuju da se koriste alternativni pravci do izgradnje novog mosta.

“ Ugrožena je lična bezbijednost svakog ko prelazi taj most. Niko ne može garantovati da taj most neće u nekom momentu da se sruši da se desi nešto neželjeno. Iz tog razloga data su upozorenja i postavljena je signalizacija” zaključio je Nedžad Delić, šef Odjeljenja za izgradnju grada Tuzla

Izgradnja novog mosta, stanovnicima bi donijela veliko olakšanje. Ukoliko obećanje bude ispunjeno, djeca će bezbjednije stizati do škole, a građani će na mostu moći po neku i progovoriti, jer će novi most biti širine dva metra.