Let's Do It Tuzla organizuje dvanaestu terensku akciju čišćenja ilegalnih deponija otpada

Akcija čišćenja ilegalnih deponija dobro poznatog naziva „Let’s Do It – očistimo Zemlju za 1 dan“ održava se i ove godine, na području grada Tuzla.

Projekat „Let’s Do It Tuzla“ i terenske akcije koje se provode pod njegovim okriljem, sastavni su dio pokreta „Let’s Do It Bosna i Hercegovina“, odnosno „World Cleanup Day“, u kojem je u dosadašnjim ekološkim akcijama učešće uzelo preko 35 miliona volontera iz 168 zemalja svijeta. Tako su se Tuzla i ostali gradovi u BiH pridružili najvećem ekološkom volonterskom pokretu u svijetu, ujedinjenom u jednoj misiji – čišća i ljepša okolina za sve nas!

Očekuje se da će i ovogodišnja terenska akcija okupiti milione volontera u preko 150 zemlja kako bi se na jedan dan zajednički borili za bolju, zdraviju i čišću planetu.

Zlatni partneri projekta su: NLB banka i Lukavac Cement.

„Let’s Do It“ projekat u Bosni i Hercegovini je počeo 2012. godine i do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 206 981 volontera, koji su očistili oko 16 370 tona otpada i zasadili 485 716 sadnica raznih vrsta drveća.

Pozivamo učenike osnovnih i srednjih škola, studente, članove nevladinih organizacija i neformalnih grupa i sve druge zainteresovane građane da nam se pridruže. Naš cilj bit će ostvaren samo ukoliko budemo imali podršku svih kategorija stanovništva. Prijaviti se možete putem društvenih mreža Instagram i Facebook, poručuju organizatori projekta.