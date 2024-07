Tuzla: Počela realizacija projekta „Sport Facilities Green Energy“ – SINERGY

U ponedjeljak, 15. jula 2024. godine, započela je realizacija projekta „Sport Facilities Green Energy“ – SINERGY, koji se realizuje u okviru Interreg VI-A IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027. Projekat SINERGY trajati će 24 mjeseca i to do 14. jula 2026. godine.

Grad Tuzla je vodeći partner na projektu, a partneri na projektu su Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara – „Sportski objekti Vukovar” iz Republike Hrvatske, Opština Herceg Novi iz Crne Gore, i nevladina organizacija Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle.

” Ponosni smo što smo zajednički kreirali projekat SINERGY koji promoviše energetsku učinkovitost i održivost i doprinosi jačanju prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovaj projekt će značajno poboljšati kvalitetu života građana u Tuzli, Vukovaru i Herceg Novom, i smanjiti će energetske troškove i emisije stakleničkih plinova, te osigurati dugoročnu održivost sportskog centra Mejdan u Tuzli, te sportskih centara u Vukovaru i Herceg Novom. Kroz edukaciju korisnika i implementaciju inovativnih energetskih rješenja, projekt SINERGY postavlja temelje za zeleniju i održiviju budućnost u Tuzli i regiji”, navode iz Gradske uprave.

Opšti cilj projekta je direktno doprinijeti jačanju društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja u prekograničnom području Tuzle, Vukovara i Herceg Novog kroz poboljšanje energetske učinkovitosti u infrastrukturi javnog sektora, njenu promociju i edukaciju.

U Tuzli je planirano da se izvrši rekonstrukcija sportskog centra Mejdan sa zamjenom staklene fasade, radi podizanja nivoa energetske efikasnosti Mejdana.

Planirana je i nabavka savremenog sistema za praćenje potrošnje energije, zatim obuka zaposlenih u Mejdanu o energijskoj efikasnosti, te implementacija mjera za promociju i uštedu energije i podizanje energetske efikasnosti.

Kroz provedbu navedenih mjera očekuje se podizanje kvaliteta uslova za sportiste koji u Mejdanu obavljaju sportske aktivnosti, a biće poboljšani i uslovi boravka posjetilaca Mejdana i uslovi za rad zaposlenih u Mejdanu.

Očekuje se i smanjena potrošnja električne energije i smanjeni troškovi održavanja Mejdana u dugoročnom periodu.

Projekt SINERGY finansira Evropska unija iz programa Interreg VI-A IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027. Ukupna vrijednost projekta je 1.856.980,94 Eura, od čega Evropska unija sufinansira bespovratna sredstva u iznosu od 1.578.433,78 EUR (85%).