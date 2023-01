Liderstvo u službi zajednice: Yavuz i RTV Slon saradnja koja donosi nove vrijednosti

Kompanija Yavuz već 17 godina postavlja standarde u proizvodnji PVC stolarije. Ova kompanija osnovana je 2005. godine u Bosni i Hercegovini i od tada do danas, otvoreno je više od 20 poslovnica širom zemlje. Posredstvom medija promovišu svoje proizvode i usluge, a uspješnu poslovnu saradnju nastavlja i sa našom medijskom kućom, sa kojom je potpisan i ugovor na obostrano zadovoljstvo.

“Mi smo puno zadovoljni medijskom kućom Slon. Prošla godina uspješno je prošla i zbog toga smo i 2023. godine ponovo napravili ugovor, jer generalno smo puno zadovoljni. Sve što treba, ova medijska kuća je iza nas i zbog marketinga nam je bio povećan promet na tržištu “, kazao je Mustafa Yavuz, direktor kompanije Yavuz.

Godinama već, RTV Slon svojim partnerima pruža različite vidove podrške sve sa ciljem da naši gledatelji i u medijskim sadržajima i u oglašivačkim aktivnostima poslovnih partnera uvijek imaju najkvalitetniju informaciju, sa posebnim pogodnostima za domaće kompanije čije nastojimo jačati bh. tržište. Takva kompanija je i Yavuz, zahvaljujući čijim kvalitetnim i pristupačnim proizvodima, PVC stolariji, korist ima cijela zajednica – povećava se stepen enregijske efikasnosti bez velikog optrećenja na kućne budžete.

“Naša misija jeste da onaj potencijal koji mi imamo a to su naši vjerni gledaoci, da ustupimo našim poslovnim partnerima, da napravimo tu vezu da poslovne partnere povežemo sa našim gledaocima i konzumentima a to im omogućava povećanje proizvodnje i još uspješniji rad i to je cilj ovog ugovora kojeg smo sklopili sa kompanijom Yavuz”, istakao je Damir Đapo, izvršni direktor za poslovanje RTV Slon.

U kompaniji Yavuz zaposleno je više od 400 radnika, a kroz 17 godina rada Yavuzove proizvode koristilo je i koristi na hiljade zadovoljnih kupaca. Cilj im je profilirati se kao vodeći proizvodač kvalitetne i inovativne PVC stolarije te svojim klijentima dati uvijek više od očekivanog.

“Yavuz kompanija je prvi proizvođač plastičnih profila u Bosni i Hercegovini, imamo najveću proizvodnju PVC prozora, vrata, roletni i generalno smo na ovom tržištu najjača firma zbog ovog sektora. Imamo još nekoliko investicija, u planu je i proširenje proizvodnje, treba da radimo i pogon u Živinicama. Planiramo dva maloprodajna objekta i još nekoliko planova u narednoj godini” rekao je direktor kompanije Yavuz.

Generalni su zastupnik jedne od najvećih kompanija u Turskoj AKFIX koja važi za internacionalno prepoznat brend. Uspjeh kompanije postižu bogatim asortimanom koji povećavaju iz godine u godinu te stalnom edukacijom zaposlenika, što pokazuju i rezultati rada u ovoj godini.

“Ono što smo planirani u prošloj godini stigli smo, čak i prošli. Imamo dosta povećan rast prometa, prodaje i proizvodnje i generalno smo zadovoljni ovom godinom”, zaključuje direktor Yavuza.

Kvalitetnom uslugom i bogatim asortimanom postali su konkurentni kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Yavuz kompanija zastupljena je na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine a imaju i otvoreno tržište u zemljama regije. Njihovi proizvodi zadovoljavaju sve standarde. Prilikom naše posjete kompaniji Yavuz obišli smo Baucentar i izložbeni salon u sklopu ovog objekta.