Liječnici upozoravaju: Ove četiri namirnice mogu ubrzati starenje mozga

Zdravlje mozga jedna je od najvažnijih tema savremenog doba, a stručnjaci sve češće ističu koliku ulogu pravilna ishrana ima u njegovom očuvanju. Mozgu su potrebne hranljive materije koje podstiču pamćenje, koncentraciju i dobru povezanost između moždanih ćelija, ali jednako je važno izbjegavati namirnice koje mu dugoročno mogu štetiti. Prema mišljenju zdravstvenih stručnjaka, određene svakodnevne namirnice mogu ubrzati starenje mozga i dovesti do slabljenja kognitivnih sposobnosti.

Bijeli hljeb

Povremena konzumacija bijelog hljeba ne predstavlja problem, ali njegovo redovno unošenje može imati negativne posljedice. Riječ je o rafinisanom ugljikohidratu koji nema gotovo nikakvu hranljivu vrijednost. Stručnjaci portala Healthline navode da takvi ugljikohidrati mogu poremetiti osovinu mozak–crijeva i izazvati upalne procese u organizmu, uključujući mozak. Takvi efekti mogu smanjiti sposobnost koncentracije, usporiti razmišljanje i povećati rizik od anksioznosti i depresije, navodi SheFinds.

Zamrznuti obroci

Iako su praktični i često ukusni, zamrznuti obroci spadaju u kategoriju visoko prerađene hrane. Istraživači sa Harvard School of Public Health ističu da osobe koje često konzumiraju takvu hranu – poput gotovih smrznutih jela, pakovanih žitarica ili industrijskih slatkiša – imaju veći rizik od pojave tjeskobe, depresije i kognitivnog propadanja u odnosu na one koji ih jedu rijetko.

Margarin

Margarin se dugo predstavljao kao zdravija zamjena za maslac, ali sadrži velike količine trans masti koje mogu štetiti moždanim funkcijama. Doktorica Janine Bowring naglašava da trans masti usporavaju moždane procese i mogu imati dugoročne negativne posljedice po mentalno zdravlje.

Zaslađeni napici

Gazirani napici i sokovi s dodanim šećerom, ako se piju često, mogu ozbiljno narušiti zdravlje mozga. Doktor Austin Perlmutter objašnjava da takvi napici remete metaboličke procese, povećavaju upalne reakcije u tijelu i time podižu rizik od demencije. Dodaje da bi čak i djelimično smanjenje unosa zaslađenih pića moglo doprinijeti očuvanju zdravlja mozga i pomoći u borbi protiv sve većeg broja oboljelih od demencije širom svijeta.