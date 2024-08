Likovna kolonija ”Slovenci u Tuzli” 2024 do kraja sedmice

U BKC-u TK u toku je Likovna kolonija ”Slovenci u Tuzli” 2024 koju organizuje Udruženje građana slovenačkog porijekla. Manifestacija je otvorena 19. augusta izložbom slika Dragana Gačnika, akademskog likovnog umjetnika iz Zenice.

Željka Podobnik je iz Rijeke stigla na Likovnu koloniju u Tuzli. Nekadašnji hobi postao joj je život, pa joj nije teško putovati i stvarati umjetnička djela. Priča nam da u Tuzli nije bila baš dugo.

”Prvi put sam ovdje, jako sam oduševljena. Bila sam tu nećete vjerovati na maturalnom putovanju. Oduševljena sam sa ekipom, malo sam mislila kako će to izgledati, došla sam iz Rijeke sama, odsvuda su ljudi na koloniji, iz svih bivših zemalja Jugoslavije, iz vana. Ekipa je odlična”, navodi Željka.

I ove godine je mnogo prijava na Likovnu koloniju ”Slovenci u Tuzli” 2024, a učesnici će slikati pet dana.

”Na koloniju se prijavilo 18 učesnika i dolaze iz različitih krajeva regije, iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, čak imamo i jednu učesnicu iz Kanade, koja je i prije dolazila na kolonije. Jako nam je drago da nam se ljudi ponovo vraćaju, da im je dobra ponuda i turistička i da su se osjećali dobro i fino”, ističe Melada Huseinagić, predsjednica Izvršnog odbora Udruženja građana slovenačkog porijekla.

Upravo tako se i osjećaju, pričaju nam. Kolonija inače simbolizuje umjetnost, druženje i stvaranje djela i uspomena za cijeli život. Umjetnici rade djela u nekoliko tehnika.

”Jedan dio svog umjetničkog opusa posvetili su našem gradu, dok je druga slika više vezana za njih, odnosno za kraj odakle potiču ili trenutno raspoloženje ili nešto što njih zanima, tema koja njih interesuje. Što se tehnika tiče, uglavnom radimo akril, akvarel, ulje, a ima i kombinovane tehnike”, navodi Borka Jokić, mentorica Likovne kolonije ”Slovenci u Tuzli” 2024..

Željka s početka priče nam navodi da djelo koje je uradila se zove ”Ja putujem”.

”Kako živim u Rijeci, a porijeklom sam Goranka, onda uživam u pejzažima. Nekad sam bila top menadžerica, ono znate štiklice i što ide uz to. Nije mi palo na pamet da će me hobi preuzeti. Sad je to bio bivši život, sad su traperice, kist i putovanja. Stvarno uživam”, rekla nam je Željka.

Nada se da će biti pozvana na ovu manifestaciju i naredne godine. Udruženje građana slovenačkog porijekla ovu Likovnu koloniju organizuje deseti put. U okviru kolonije organizovana je radionica za umjetnike, a u četvrtak je planirana radionica za mlade koji su dio Škole slikanja u ovom Udruženju.

Za Tuzlu je ovakav događaj, tradicionalna Likovna kolonija umjetnika iz regije od velikog značaja, poručuje gradonačelnik. Bogatstvo grada je upravo u različitosti, poručeno je.

”Mi čuvamo ovo našo bogatstvo različitosti iz razloga što nas ono podstiče da budemo još bolji ljudi, da se međusobno upoznajemo, a samo to upoznavanje stvara nova prijateljstva i stvara dobar temelj za kvalitetnu, sigurnu zajedničku ugodnu budućnost u našem gradu”, kaže Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Likovna kolonija ”Slovenci u Tuzli” 2024 otvorena je do kraja sedmice. Izložba slika sa kolonije će biti u subotu 24. augusta u galerijskom prostoru BKC-a Tuzla.