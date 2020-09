Ljeto u BiH se nastavlja, do srijede sunčano i toplo

Ljeto u septembru se nastavlja. Pod utjecajem polja povišenog atmosferskog pritiska s centrom smještenim nad centralnom i istočnom Europom, u našoj zemlji se do 16.09. zadržava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok će danju biti vruće, istakao je Nedim Sladić, meteorolog Face TV. Sladić dodaje da će jedino na jesen podsjećati jesu svježija jutra koja će po kotlinama i uz riječne tokove biti maglovita.

U prognoziranom periodu jutarnje temperature kreću se od 14 do 19, na jugu do 24, a dnevne od 28 do 33, na jugu do 36 °C.