Ljubav prema IT-u dovela je Mirhetu do Mercedesa!

Mercedes, dom za uspješne Bosance i Hercegovce

Bosanci i Hercegovci angažovani su u mnogobrojnim svjetskim firmama. Jedna bosanka svoju životu priču piše u Njemačkom automobilskom gigantu, naravno riječ je o Mercedesu, najstarijoj automobilskoj kompaniji.

Priču o svom uspjehu za RTV Slon ispričala je Mirheta Omerović, mlada bosanska koja osvaja IT sektor u Mercedesu.

Otkud ljubav prema informacionim tehnologijama?

“Prvenstveno su se moje studije kretale u smijeru finansija i ekonomije, a slobodno vrijeme bilo je posvećeno međunarodnoj politici. Međutim, tokom posljednjeg magistarskog studija, najviše me zainteresovao predmet gdje smo učili o inovacijama. Schumpeter me oduševio svojim konceptom “kreativne destrukcije” i ulogom inovacija u ekonomskom razvoju. U tom periodu počinjem pisati i svoj magistarski rad pod nazivom “Janusovo lice robotike i umjetne inteligencije”. Inače, Janus je u rimskoj mitologiji bog tranzicije. Njegov najpoznatiji simbol je dvoliko lice, okrenuto prema prošlosti i budućnosti, što simbolizira dualnost vremena i perspektiva.” kaže Mirheta.

Mirheta, otkud i zašto baš Mercedes?

“Nakon završetka magistarskih studija, započela sam svoju karijeru kroz stažiranje u finansijskom odjelu kompanije. Iako je to bilo korisno iskustvo, ubrzo sam shvatila da finansije nisu područje u kojem želim graditi svoju budućnost. Nakon šest mjeseci odlučila sam se prijaviti za poziciju eksternog doktoranta, ali ovaj put u odjelu za razvoj digitalnih usluga i proizvoda. Tu je zapravo počela moja priča. Iako nisam ciljala da radim u ovoj kompaniji, prilika se savršeno uklopila s mojim interesima i profesionalnim ciljevima, oblikujući put koji me vodi i danas.”

“Mercedes-Benz se desio kao prilika koju nisam željela propustiti. Nakon tog stažiranja, uvidjela sam da je firma definitivno sinonim za inovaciju i kvalitet. Imaju i poprilično jasnu viziju digitalne budućnosti i pruža mi mogućnosti da budem dio tih globalnih promjena u automobilskoj industriji. S obzirom da sam strankinja u ovoj zemlji, privukla me i ta kultura kompanije koja vrednuje raznolikost.”

Kako biste opisali svoju ulogu u sektoru za digitalizaciju i na kojim projektima trenutno radite?

“Fokusirana sam na digitalizaciju poslovnih procesa, implementaciju tehnoloških rješenja i menadžment podataka. Većinu vremena posvećujem razvoju i optimizaciji CRM sistema, gdje analiziram potrebe odjeljenja, predlažem rješenja i učestvujem u implementaciji i testiranju. Također, radim na podizanju svijesti o važnosti podataka u prodajnim i marketinškim timovima, naglašavajući njihovu vrijednost, transparentnost i efikasno upravljanje.”



Kako izgleda radni dan u Vašoj poziciji?

“Svaki dan je poprilično drugačiji i dinamičan. Obično počinje sa kahvom. Zatim slijede sastanci sa partnerima i uposlenicima različitih odjeljenja u sklopu kompanije. Najčešće zapravo razgovaram sa inžinjerima i IT stručnjacima. Diskutujemo o prioritetima, nadolazećim zadacima, šta smo do sada odradili.. S obzirom da sam ja u consulting branši, često radim i različite prezentacije o tematikama koje su aktuelne. Puno vremena provodim u CRM sistemu koji razvijamo ili u sistemima koje korisitima za menadžment podataka.”

A koji su to izazovi u tvom poslu?

“Teško je pronaći balans između tehničkih zahtjeva i poslovnih ciljeva, to je jedan zaista velik izazov. Svi mi imamo različite perspektive, ali nekako ovaj IT i poslovni svijet je posebno izazovan. Koordinacija timova s različitim prioritetima je kao žongliranje, ali evo ja pokušavam da kroz jasnu komunikaciju, timski rad i fleksibilan pristup uvijek dođemo do nekog konsenzusa, odnosno rješanja.”

Kako biste opisali položaj žena u IT sektoru, posebno u Mercedes-Benzu, i kakva je Vaša vizija budućnosti za žene u ovoj industriji?

“Moja karijera napreduje nešto sporijim tempom, što nije posljedica mog položaja kao žene u IT sektoru, već mojih vlastitih prioriteta kao majke dvoje male djece. Provela sam dvije godine na porodiljskom odsustvu, pa su neki moji kolege koji su započeli karijeru u isto vrijeme već postali seniori, što smatram prirodnim. U svakodnevnom radu imam uglavnom pozitivna iskustva, jer radim u okruženju koje cijeni trud, znanje i doprinos.”

“Što se tiče podrške ženama u IT sektoru, Mercedes-Benz nema specifičnu strategiju, ali nudi programe poput mentorstva i treninga koji nisu usko vezani za IT. Unutar kompanije imamo zajednicu žena gdje se međusobno podržavamo i stvaramo sigurno okruženje za razmjenu iskustava. Trenutno organizujemo panel diskusiju povodom 8. Marta, na kojoj ćemo govoriti o izazovima balansiranja između porodice i posla.”

“Budućnost žena u IT sektoru vidim optimistično, posebno u zemljama poput Njemačke, gdje postoje brojne inicijative za uključivanje žena. U BiH je, međutim, potrebno više raditi na edukaciji i razbijanju stereotipa kako bi se ženama otvorile prilike. Primjer toga je moj seminar “IT Girls: Dare to be different,” gdje smo kroz edukaciju o kodiranju i praktične primjere približili IT sektor djevojčicama. Također, kroz rad u nevladinoj organizaciji BHFF, mentorišem studentice, pokazujući im stvarne zadatke i alate iz svakodnevnog IT poslovanja, kako bih im pružila uvid i inspiraciju za ulazak u ovu industriju.”

Kako se osjećate kao inspiracija mladim ženama iz BiH?

“Ja želim konkretno pomoći. Drago mi je ako moj životni put predstavlja inspiraciju, ali zaista želim svojim djelovanjem i znanjem koje sam stekla pomoći našim mladima, a posebno djevojkama odn. ženama. Trenutno radim i na par novih projekata, te se nadam da će moje djelovanje i rad pomoći daljem razvoju IT scene u BiH, a na koncu i našem ekonomskom razvoju.”

Koji su Vaši planovi za budućnost?

“Moji planovi za budućnost usmjereni su na balansiranje između roditeljstva, profesionalnog razvoja i društvenog angažmana. Najveći prioritet mi je odgoj moje djece, pa planiram posvetiti više vremena čitanju knjiga o roditeljstvu. S obzirom na ograničenu literaturu na našem tržištu, želim napisati knjigu koja će biti inspiracija za moju četverogodišnju kćerku, prikazujući žene koje mogu biti njeni uzori. Također, ove godine planiram posaditi malo paradajza, krastavica i mrkve. Fali mi dodir sa zemljom. Što se tiče profesionalnih planova, želim ostati u Mercedes-Benzu još neko vrijeme jer uživam u radnoj atmosferi, kolegama i izazovima koje donosi moj posao. Ujedno radim na pokretanju start-upa koji će pomoći mladima da lakše pronađu svoj profesionalni put i obrazovanje, a također sam uključena u inicijativu za osnivanje AI centra u Sarajevu, kao članica savjetodavnog odbora. Nastavljam s aktivizmom u BHFF i planiram se još više angažirati u toj nevladinoj organizaciji ove godine.”

Koji je Vaš savjet mladim ljudima, posebno ženama iz BiH?

“Sad bih ja mogla dati neki tipični savjet, kao naprimjer možete uspjeti, bez obzira odakle dolazite. Ili.. nebo je granica. Ali neću. Moj savjet svim ljudima, a posebno ženama, jeste da biraju svoje bitke u životu. Kroz vlastito iskustvo, naučila sam da je važno prepoznati gdje je potrebno uložiti više energije, a gdje manje.. i to je sasvim u redu. Kao perfekcionista, često sam nesvjesno trošila svoje vrijeme, energiju i trud na različite projekte, studije i posao, ponekad do granica svojih fizičkih i emocionalnih mogućnosti. Danas shvatam da to nije nužno. Voljela bih da mi žene naučimo više slušati svoje tijelo, razumjeti vlastite potrebe i dušu, te prema tome balansirati svoj profesionalni angažman.”

