Lokmić: Povećanje za boračke naknade je 6,55 posto

U ime 104.905 pripadnika boračke populacije, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić zahvalio je delegatima na jučerašnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta koji su usvajanjem seta boračkih zakona omogućili da se u septembru isplate uvećane boračke naknade za august i retroaktivno za juli.

Narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH na snagu će stupiti izmjene Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica.

”Ukupno povećanje za 2024. godinu je 6,55 posto. Uspjeli smo to postići, a također znam da to nije puno. To je maksimum u ovom trenutku. Po preuzimanju mandata sam obećao da se u ostvarena prava neće dirati i u tome smo uspjeli”, izjavio je Lokmić nakon usvajanja zakona.

Delegatima je poručio da će se poslije ovog povećanja naknada nastojati raditi na povećanju prava u znatnijem iznosu.

Dodao je da je izmjenama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica predloženo da se propiše još jedna izmjena kojom će djeci šehida i poginulih boraca, čija je nesposobnost nastala do navršene 15. godine života, odnosno najkasnije do 35. godine života, biti omogućen nastavak korištenja prava na porodičnu invalidninu, sve dok ta nesposobnost traje.

Ove izmjene bilo je potrebno izvršiti zbog usklađivanja osnovice za obračun novčanih primanja boračke populacije poslije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

”Osnovica za boračke naknade bit će usklađena po propisima koji regulišu oblast PIO. Time su ispoštovani i zahtjevi Koordinacije boračkih udruženja, koji su u maju podnijeli zahtjev za usklađivanje navedene osnovice”, pojasnio je Lokmić.

