Mališević: Uprkos teškoćama očekujemo da se nastavi rast bh. metalske industrije

Uprkos tome što se posljednjih nekoliko mjeseci bilježi stagnacija obima industrijske proizvodnje, vjerujemo da će potražnja u Evropskoj uniji biti dovoljna da se nastavi rast bosanskohercegovačke metalske industrije – izjavio je za Fenu direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH Almin Mališević.

Izvoz metalske industrije FBiH za prvih šest mjeseci ove godine iznosio je 2,6 milijardi KM. Mališević je napomenuo da je izvoz elektro industrije iznosio 477 miliona KM, tako da izvoz metalske i elektro industrije iznosi više od tri milijarde KM. U odnosu na isti period prošle godine, kada je izvoz metalske industrije FBiH iznosio 1,73 milijarde KM, to je rast od 50 posto.

Istovremeno je uvoz metalske i elektro industrije FBiH iznosio 3,95 milijardi KM i veći je za 50 posto u odnosu na isti period 2021. U prvom polugodištu, kako je dodao Mališević, namjenska industrija je imala slične izvozne rezultate kao i godinu ranije, a očekuje se da će drugoj polovini godine izvoz biti povećan.

Izvoz iz Federacije BiH u prvih šest mjeseci ove godine iznosio je 6,2 milijarde KM, a izvoz metalske i elektro industrije 3,09 milijardi KM, što znači da je učešće metalske i elektro industrije u ukupnom izvozu FBiH gotovo 50 posto.

– Glavni zaključak kada govorimo o stanju u metalskoj industriji Federacije BiH je velika nestabilnost i neizvjesnost. Naime, nakon desetak uspješnih godina, a posebno 2018. i 2019. godine, dolazi do pandemije virusa korona koja je nagovjestila period velikih izazova. Dolazi do novih problema, prije svega zbog otežanog transporta roba i usluga, a situacija je kulminirala kada je počeo rat u Ukrajini. Došlo je do nestašice određenih sirovina koje se koriste u metalskoj industriji, do dugih rokova isporuke što uzrokuje ogromno povećanje cijena gotovo svih sirovina – naveo je Mališević.

Imajući u vidu blizinu EU, kao i činjenicu da je bh. metalska industrija prepoznata kao stabilna, pouzdana i opremljana sa potrebnom opremom i kadrovima, kako je dodao, došlo je do povećane potražnje dijelova i proizvoda od firmi iz BiH.

– Naredna zima će sigurno donijeti nove izazove bh. kompanijama. Ova industrija je poznata kao veliki potrošač električne energije i plina. Kako se svakodnevno izvoze dijelovi u desetinama šlepera, nije zanemariva ni potrošnja i cijena dizel goriva. Zbog inflacije i poskupljenja veoma je teško planirati poslovanje, a svako novo ugovaranje poslova predstavlja mač sa dvije oštrice – naglasio je Mališević.

Poznato je da proizvodi bh. metalske industrije uglavnom završavaju na tržištu EU, pa se svaki poremećaj u EU značajno odražava i na BiH. Trenutno, kako je rekao Mališević, zbog sve većih cijena energenata, evropska industrija metala gubi konkurentnost na svjetskom tržištu. Proizvodnja čelika u Evropi je u padu i to može dovesti do novih problema i za bh. kompanije.

– Zaista je mnoštvo problema koji ograničavaju i usporavaju razvoj metalske i elektro industrije. Možemo ih svrstati u dvije kategorije, unutrašnji problem koje možemo sami rješavati i vanjski globalni na koje gotovo da nemamo nikakav uticaj. Potrebno je unaprijediti zakonsku regulativu. Tu prvenstveno mislim na Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak. Donošenjem kvalitetnih zakona po uzoru na okruženje i EU, omogućit će se bolji standard radnicima i manji odliv u zemlje EU. Nedostatak radne snage je sve evidentniji – rekao je Mališević dodajući da ima još dosta zakona koji se mogu unaprijediti i pospješiti privredni rast.

Investicije su na niskom nivou i to je pitanje kako je rekao Mališević, koje treba rješavati na najvišem nivou u BiH. Dodao je da su globalni poremećaji na tržištu uzrokovali nestašicu, a zatim i rast cijena sirovina.

– Željezo, čelik i obojeni metali su drastično poskupili. Došlo je do poskupljenja svih repromaterijala i sirovina. Rokovi isporuke su se produžili, a kompanijama otežali ispunjenje ugovorenih poslova. Cijene energenata su porasle i zaista nam slijedi neizvjesna zima i naredna godina – rekao je Mališević.

Kada je riječ o mjerama Vlade Federacije BiH, Mališević je rekao da se radi o mjerama koje su pospješile rast privrede i koje su plasirane u vrijeme najveće potrebe. Privredna komora FBiH je pratila proces implementacije pomoći, kao i analizirala efekte koje je pomoć proizvela. Mišljenja privrednika su pozitivna i nekima je pomoć bila od presudnog značaja za zadržavanje radnika.

– Garancijski fond Vlade Federacije BiH za pomoć privredi je odlična mjera kroz koju je plasiran veliki broj kredita sa mogućnošću refundiranja kamate. Isto tako i Trajni revolving fond kod Union banke u organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, koji kompanijama omogućava pristup povoljnim kreditnim sredstvima. Sve mjere koje su donesene su korisne za preduzeća, a posebno tamo gdje su se pored federalnog nivoa, uključili i niži nivoi vlasti – naveo je Mališević.

U junu ove godine u metalskoj i elektro industriji FBiH bilo je zaposleno 33.564 radnika, dok je godinu dana ranije broj radnika iznosio 31.480. Procentualno rast je iznosio 6,6 posto.

RTV Slon/FENA