Milion KM za pomoć budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku i izvršila raspodjelu ukupno 1 milion KM kao finansijsku pomoć budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona.

Shodno ovoj odluci Općini Teočak je dodijeljeno 350.000,00 KM, Općini Čelić 317.335,00 KM, Općini Doboj Istok 174.069,00 KM, Općini Sapna 108.596,00 KM, a Općini Kladanj 50.000,00 KM. Jedinice lokalne samouprave odobrena sredstva ne mogu trošiti za isplatu plaća, naknada i dodataka na plaću zaposlenih i isplatu materijalnih troškova već isključivo na finansiranje razvojnih projekata i obaveza koje su navele u obrascu za prijavu na Javni poziv.

S ciljem ravnopravne raspodjele sredstava Komisija je ove godine osim glavnih, eliminatornih kriterija za apliciranje na javni poziv (broj stanovnika do 12.500, površina do 350 km2, broj naseljenih mjesta do 50 i indeks razvijenosti niži od 1,00), utvrdila principe za utvrđivanje pojedinačnih iznosa (nivo razvijenosti, općinski prihodi, stopa nezaposlenosti).

S tim u vezi Komisija je nastojala u određenoj mjeri ispraviti uočenu nepravilnost u raspodjeli sredstava iz prethodnih godina, s obzirom da u protekle dvije godine raspodjela ovih sredstava nije odgovarala utvrđenom stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave koje su aplicirale na javni poziv.

Analizirajući izdvajanja i finansijsku podršku koja je ovim općinama pružena 2018. i 2019. godine, može se uočiti da je najviše sredstava dodijeljeno Općini Kladanj 722.000 KM, Sapni 598.000 KM, Teočaku 350.000, Čeliću 210.000 i Doboj Istoku 120.000 KM.