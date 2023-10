Milošević: Energetski i fizički nismo mogli parirati ekipi Portugala

Selektor Savo Milošević je dao je svoje viđenje sinoćnje utakmice i poraza.

„Energetski i fizički nismo mogli da pariramo ovakvoj ekipi Portugala. Oni su jednostavno drugi nivo, jedna od najboljih ekipa na svijetu. Ne znam u ovom momentu zašto nismo bili na maksimumu. Tek sam 5-6 dana sa ekipom. Do prije 2-3 dana to je izgledalo dosta dobro, ali očigledno nemamo energiju za dvije utakmice u tri dana i to je jedan problem sa kojim se susreću sve ekipe sa ovih prostora. Rano smo primili gol iz penala i sve je otišlo u kontra smjeru za nas. Drugo poluvrijeme smo odigrali na karakter. Definitivno, Portugal nije nivo na kome mi možemo biti ovoga momenta. Najveća krivica za ovaj rezultat danas je najvjerovatnije moja, jer za ovo kratko vrijeme nisam mogao da prepoznam neke stvari o mogućnostima ekipe. Mi nemamo defanzivni balans u ekipi. Nismo ga imali ni protiv Lihtenštajna, ali protiv ekipe kao što je Portugal, to je došlo do izražaja. Utakmice koje nas čekaju u novembru protiv Luksemburga i Slovačke su priprema za baraž koji nas čeka u martu.“

Podsjećamo, fudbaleri BiH su sinoć u Zenici, u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, poraženi u susretu sa Portugalom 0:5.