Minimalac od 1.000 KM važi do kraja decembra, šta radnike čeka u 2026. godini?

Minimalna plaća od 1.000 KM u Federaciji BiH vrijedi do posljednjeg dana ove godine, a pred članovima Ekonomsko socijalnog vijeća uskoro će se naći prijedlozi o tome kakav će iznos važiti tokom 2026. godine.

Predsjednik Vijeća Safudin Čengić najavio je da 26. novembra slijedi sjednica na kojoj će biti razmatrani modeli povećanja minimalca, ali je već upozorio da se veliki rast ne treba očekivati bez ozbiljnog povećanja proizvodnje, izvoza i ukupne poslovne aktivnosti.

Čengić je naglasio da bez stvaranja nove vrijednosti nije realno očekivati da se mogu osigurati veće plaće, ističući kako tržište može podnijeti samo ono što prethodno bude proizvedeno i izvezeno. Njegove izjave tumače se i kao signal da će poslodavci insistirati na finansijsko poreznim olakšicama Vlade FBiH, kojima bi dobili prostor za rast minimalne plaće uz smanjenje troškova poslovanja. U tom kontekstu već se spominje smanjenje doprinosa, veći neoporezivi iznosi i šire fiskalne reforme.

Sindikalna strana insistira na potpuno drugačijem pristupu, a predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović ranije je poručio da minimalna plaća mora rasti jer realni životni troškovi više ne prate nominalne iznose na platnim listama.

“Svaki dan određeni proizvodi poskupljuju, a te plaće sigurno moraju biti puno bolje i puno veće”, kazao je Kurtović.

Prema njegovim riječima, kupovna moć pada iz mjeseca u mjesec i to je razlog zbog kojeg će sindikati insistirati na većem minimalcu u narednoj godini.

Da se ekonomske prilike pogoršavaju pokazuje i sindikalna potrošačka korpa, koja je u februaru iznosila 3.157,40 KM, a do oktobra porasla je na 3.312,40 KM. Ovaj skok najbolje ilustrira koliko je inflacija pojela vrijednost sadašnjeg minimalca i koliko se radničke potrebe razlikuju od zakonskog minimuma.

Minimalna plaća od 1.000 KM završava svoj mandat sa krajem decembra, dok nova godina donosi pregovore u kojima će se ukrstiti zahtjevi radnika, kalkulacije poslodavaca i spremnost Vlade FBiH da preuzme dio tereta kroz poreske reforme. Očekivanja su različita, ali je jasno da se rasprava o minimalcu vodi u trenutku kada vrijednost novca pada brže nego ikada u posljednjem desetljeću.