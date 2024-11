Minimalna plata od 1.000 KM u FBiH na čekanju, dok RS već najavljuje 1.050 KM

Već tri godine tema minimalne plate od 1.000 KM u Federaciji BiH privlači pažnju javnosti, međutim, od tada do danas, konkretniji koraci nisu napravljeni, jer se rasprava u Parlamentu o ovom pitanju stalno odgađa. Prije Lokalnih izbora bilo je govora da će fiskalni set u proceduru biti upućen najkasnije do kraja septembra. Novi rok je do kraja godine, međutim, neki od zastupnika nisu optimistični da će se to desiti.

„Moram upozoriti građane, ako i dođe u parlamentarnu proceduru to ne znači da će od 1. januara minimalna plata biti 1000 KM, da će vidjeti odmah taj set fiskalnih zakona, to se može dvije tri godine vrtiti u parlamentarnoj proceduri“, rekao je Admir Čavalić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Je li sada plata od 1.000 KM dovoljna?

Za sindikate, 1.000 KM je samo početak, jer smatraju da je taj iznos sada, uz inflaciju i rast troškova života, premali. Troškovi stanovanja, hrane i energije, koji su u posljednjim godinama porasli, dodatno su naglasili potrebu za višim minimalcem.

„Mogu slobodno reći da su radnici razočarani da su uvrijeđeni, da ova obećanja ne vode ničemu jer kraj godine je blizu, to se ne može završit preko noći. Potrošili smo gotovo tri godine, a nije ništa učinjeno i sada je upitno koji bi to iznos minimalne plate bio jer kad smo krenuli sa inicijativom 1000 KM je nešto vrijedilo, sada to ne vrijedi ništa“, kazao je Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata TK

Da je iznos od 1000 KM u vremenu ovakve inflacije sada zanemariv, smatra i zastupnik Čavalić. Ističe da bi ta plata sada trebala biti znatno viša.

„Trenutno je plata koju prima 50 posto radnika oko 1000 KM, svi koji imaju toliko ili ispod znaju da to nije dovoljno da zadovoljite osnovne životne potrebe, da hranite porodice, da platite liječenje. Mi moramo ciljati na više, a više plate su one od 1500 KM do 2000 KM“, kazao je Admir Čavalić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

U RS-u minimalna plata veća nego u FBiH

I dok se u Federaciji BiH još uvijek samo priča, u bh. entitetu Republika Srpska vlasti najavljuju povećanje minimalne plate na 1.050 KM od naredne godine. Ideju su podržali i sindikati u ovom bh. entitetu.

„Smatramo da je opravdano, ostvarivo i realno. Plata od 700 KM je plata za preživljavanje, čak se od nje ni preživjeti ne može. Ono što je cilj Saveza sindikata jeste da minimalna plata pokrije troškove prehrane četvoročlane porodice. Mislimo da je to potpuno realno i ostvarivo, to je nešto što mora da se desi, jer je najniža plata zaštitna kategorija“, navode iz Sindikata građevinarstva i komunalnih djelatnosti RS.

Ipak, da ni taj iznos nije dovoljan, govori činjenica da gotovo svakodnevno sve veći broj radnika iz BiH odlazi raditi u druge zemlje. Prema posljednjim podacima državne Agencije za rad i zapošljavanje u prvih devet mjeseci ove godine, samo u Sloveniju i Njemačku, iz BiH je otišlo više od 10 hiljada radnika. Zato su sada, ponovo, sve oči uprte su u Parlament FBiH, s nadom da će konačno donijeti odluku u korist radnika.