Mitrović: Izgradnja mosta na rijeci Savi ide planiranom dinamikom

Potpisivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji na infrastrukturnim i građevinskim projektima predstavlja značajan korak u realizaciji projekta izgradnje autoputa Sarajevo – Beograd.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović, koji je nedavno u Ankari potpisao ovaj sporazum, pojasnio je da sporazum praktično ima osnovni karakter i temu izgradnje autoputa Beograd – Sarajevo – Beograd, pri čemu je u okviru sporazuma predviđena mogućnost izgradnje i drugih građevinskih objekata, prije svega onih pratećih, a i drugih građevinskih objekata koji su potrebni javnim ustanovama ili javnim preduzećima.

Podsjetio je da su radovi na autoputu Beograd-Sarajevo-Beograd već započeti 2019. godine, kada su predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položili kamen-temeljac.

– Tu prije svega mislim na izgradnju mosta na rijeci Savi, koji predstavlja dio vlasništva i BiH i Republike Srbije, pri čemu treba imati u vidu da finansiranje tog mosta vrši Republika Srbija – naveo je ministar Mitrović, dodajući da je Vučić javno rekao da će to finansirati Republika Srbija.

Kazao je da se u narednom periodu, u narednih par mjeseci, može očekivati početak izgradnje dionice od Rače do Bijeljine, napomenuvši da je Republika Srpska uradila sve pretpostavke da bi se moglo krenuti u projektovanje i izgradnju te dionice. Urađena je trasa, parcelacija i eksproprijacija, riješeni su imovinsko-pravni odnosi tako da se može pristupiti samom projektovanju i izgradnji.

Po njegovim riječima, jedna od tema ovog sporazuma je bila i finansiranje ovog projekta, a i svih drugih projekata koji su navedeni u sporazumu, pri čemu je zahtijevano od turske strane da ti krediti koji budu obezbijeđeni za finansiranje ovih projekata budu po mnogo povoljnijim uslovima u odnosu na ostale finansijere kao što su Svjetska banka, Evropska investiciona banka, Svjetska banka za obnovu i razvoj…

– Ono što je u ovom sporazumu isto tako definirano, to je da prioritet u izgradnji bar ovog dijela što se tiče autoputa Beograd – Sarajevo – Beograd imaju turske firme, odnosno firme koje su započele poslove na izgadnji ovog dijela. U ovom trenutku to je ‘Tasyapi’ i on će sigurno raditi ovu dionicu od Rače do Bijeljine – naveo je ministar Mitrović.

Kazao je da izgradnja mosta na rijeci Savi ide planiranom dinamikom i da je najesen sljedeće godine planiran završetak tog mosta.

– Bio sam na mjestu izgradnje i sami radovi teku planiranom dinamikom. Ovdje smo imali ‘Tasyapi’ izvođača, njihove ljude, njihovu mehanizaciju i svjedok sam da su i u toku zimskog perioda, praznika, vikenda, radili non-stop. Tako da sve pohvale za ovu firmu. Apsolutno smo sigurni da će rokovi koji su bili dogovoreni biti ispoštovani, što se tiče same gradnje mosta – istaknuo je ministar Mitrović.

Kada je riječ o Koridoru Vc, kaže da radovi na Koridoru Vc idu dinamikom “onako kako je diktirano, s obzirom na uslove finansiranja i same tenderske procedure“.

– Trenutno je, od 340 kilometara koliko je dužina koridora Vc, negdje oko 114 kilometara izgrađeno, dok je u fazi izgradnje nekih 45 ili 46 kilometara. Imamo još određeni dio lotova, ili dionica, koji su u fazi tenderisanja i provođenja tenderske procedure, tako da u tom dijelu možemo biti sigurni da će se krenuti u izgradnju, jer su za to osigurana finansijska sredstva – naveo je Mitrović.

U razgovoru za Fenu govorio je i o Memorandumu o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju šest ekonomija zapadnog Balkana koji je potpisan prošle godine.

– Mi smo potpisali taj memorandum. Ali isto tako moramo se vratiti unazad i konstatovati da smo 2019. godine, prilikom uvođenja 4G mreže, bili posljednja zemlja zapadnog Balkana koja je uvela 4G mrežu, pri čemu je postignut dogovor, određen je za operatere frekventni spektar koji će koristiti za 4G mrežu. Oni su se obavezali u narednih pet godina da će kompletno područje, odnosno negdje 90 do 95 posto područja pokriti sa 4G mrežom – pojasnio je ministar Mitrović.

Kaže da će se u okviru Ministarstva pratiti realizacija 4G mreže i vodit će računa o frekventnom spektru koji je potreban za 5G mrežu, „da bude rezervisan, odnosno onog trenutka kad budemo bili u mogućnosti uspostavljanja, prije svega završetka ili dovođenja u završnu fazu 4G mreže da možemo početi implementaciju 5G mreže“.

Ministar Mitrović osvrnuo se i na poslovanje BHANSA-e tokom pandemije koronavirusa, navodeći da je u prethodnom periodu, odnosno 2020. godine, zbog pandemije, smanjen u velikom dijelu vazdušni saobraćaj, kao i svi drugi vidovi transporta, ali pogotovo vazdušni saobraćaj.

– Prije svega mislim na putnički saobraća, jer vezani su i za godišnje odmore i za putovanja kako privrednika tako i ostalih. Isto tako, jedan od razloga su mjere koje pojedine države poduzimaju, s obzirom na kretanje stanovništva između pojedinih zemalja. Tako da je zaista drastično smanjen vazdušni saobraćaj, kako robni tako i putnički. U prošloj godini je BHANSA imala ostvarenje od planiranih prihoda negdje oko 47 posto – kazao je ministar Mitrović.