Mitrović o povratku Slobode u Premijer ligu BiH

Fudbaleri Slobode jučer su na Tušnju savladali ekipu Bratstva sa 2:0. Crveno-crni su i dalje lideri na tabeli sa 63 boda. Da bi osigurali titulu prvaka ove sezone i vratili se u društvo najboljih potrebna su im najmanje dva boda iz sljedeća dva kola. O izvjesnom povratku Slobode u najviši rang takmičenja razgovarali smo sa pomoćnim trenerom Tuzlaka, Darkom Mitrovićem.

Pobjedom protiv Bratstva učinili ste veliki korak ka povratku u Premijer ligu. Naredni vikend trijumfom u Tešnju protiv TOŠK-a i matematički biste osigurali povratak u društvo najboljih. Kakva je atmosfera u ekipi?

Jučerašnjom pobjedom došli smo bukvalno na korak do našeg krajnjeg cilja kojeg smo postavili u sedmom mjesecu prošle godine kada smo krenuli u ovaj projekat. Do tog cilja ostao je još jedan korak, odnosno imamo dvije utakmice- TOŠK Tešanj i Simm Bau. Iz te dvije utakmice matematički su nam potrebna dva boda tako da pobjedom iz jedne od te dvije utakmice ćemo i zvanično ćemo obezbijediti prvo mjesto i plasman u Premijer ligu. Situacija u klubu je odlična, atmosfera u ekipi je na zavidnom nivou i nadam se da ćemo je uspjeti zadržati do kraja da bismo napraviti još taj jedan odlučujući korak.

Na početku sezone najavljen je povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, odnosno to je bio prioritetni cilj za ovu sezonu. Sezonu ste dobro otvorili, osam vezanih pobjeda u osam utakmica. Koliko je taj dobar početak sezone pomogao u motivaciji ekipe? Da li je teško održavati tim motiviranim tokom cijele sezone?

Kada je riječ o motivaciji, mi smo stalno radili na tome, iz utakmice u utakmicu. Svaka utakmica je najbitnija i tako smo se postavljali od prvog dana, a to smo prenosili i na naše igrače. Ova grupa je veoma radna i motivisana, nije bilo problema što se tiče motivacije samih igrača. Liga je teška, jedna od težih. Nije lako ni u jednoj ligi biti prvi, posebno u ovoj našoj. Momci su bili svjesni toga i nismo imali neki poseban problem što se tiče motivacije jer su znali koji je njihov cilj. Da bi se taj cilj ostvario moralo se ići korak po korak i time su se i vodili sve vrijeme.

Tokom sezone odigrali ste mnogo derbija, mnogo zahtjevnih utakmica. Za koju utakmicu možete reći da je bila najizazovnija za vas?

Bile su dvije utakmice protiv Stupčanice, ovdje u Tuzli i tamo kod njih u Olovu. Bilo je još mnogo utakmica, ali izdvojio bih ovu jučerašnju koja je jednostavno bila utakmica sezone, gdje smo znali da moramo upisati tri boda kako bismo došli na korak do zacrtanog cilja. Momci su stvarno pokazali karakter, borbenost i zavidan nivo te na kraju slavili na Tušnju protiv ekipe Bratstva.